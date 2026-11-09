Экс-министру Николаю Плаксину оставили без изменений первый приговор

Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу бывшего министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Ранее его осудили за незаконную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию зданий.
Как рассказали в кассационной инстанции, Плаксин был осужден за превышение должностных полномочий. Из-за него министерство незаконно выдало разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства "Дом культуры п. Глушицкий, м. р. Большечерниговский" и "Проектирование и строительство культурно-досугового центра сельского поселения Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский".
Муниципальным учреждениям был причинен ущерб, связанный с невыполненными на этих объектах работами. Управлению по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству Большечерниговского района — на сумму 1 205 576 руб., а комитету по управлению имуществом Кинель-Черкасского района — на сумму 1 484 293 руб.
Плаксину назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Его также лишили права занимать должности в государственных, муниципальных органах власти, связанные с выполнением функций с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.
Адвокат Айрат Хикматуллин в кассационной жалобе просил отменить судебные решения и прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления. "Защитник утверждал, что Плаксин Н.В. действовал в пределах предоставленных ему должностных полномочий и не имел умысла на причинение вреда путем их превышения. Проверив материалы уголовного дела и доводы жалобы, Шестой кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены или изменения судебных решений", — сообщили в кассационном суде.
Ранее фигурировавшие в деле Плаксина объекты также стали причиной попадания за решетку начальника региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимира Захарина и его подельников.
Напомним, Плаксина сейчас также судят в составе "Правительственной ОПГ". По версии следствия, в группировку вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов (трудившийся при прошлом губернаторе), бывший самарский министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон