Экс-министру Николаю Плаксину оставили без изменений первый приговор

Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу бывшего министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Ранее его осудили за незаконную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию зданий.

Как рассказали в кассационной инстанции, Плаксин был осужден за превышение должностных полномочий. Из-за него министерство незаконно выдало разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства "Дом культуры п. Глушицкий, м. р. Большечерниговский" и "Проектирование и строительство культурно-досугового центра сельского поселения Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский".

Муниципальным учреждениям был причинен ущерб, связанный с невыполненными на этих объектах работами. Управлению по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству Большечерниговского района — на сумму 1 205 576 руб., а комитету по управлению имуществом Кинель-Черкасского района — на сумму 1 484 293 руб.

Плаксину назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Его также лишили права занимать должности в государственных, муниципальных органах власти, связанные с выполнением функций с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.

Адвокат Айрат Хикматуллин в кассационной жалобе просил отменить судебные решения и прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления. "Защитник утверждал, что Плаксин Н.В. действовал в пределах предоставленных ему должностных полномочий и не имел умысла на причинение вреда путем их превышения. Проверив материалы уголовного дела и доводы жалобы, Шестой кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены или изменения судебных решений", — сообщили в кассационном суде.

Ранее фигурировавшие в деле Плаксина объекты также стали причиной попадания за решетку начальника региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимира Захарина и его подельников.

Напомним, Плаксина сейчас также судят в составе "Правительственной ОПГ". По версии следствия, в группировку вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов (трудившийся при прошлом губернаторе), бывший самарский министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев.