В Самаре осудили еще одну женщину, "купившую" инвалидность

В Самаре суд рассмотрел очередное уголовное дело, касающееся фиктивной инвалидности. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С января по март 2021 г. местная жительница через посредника передала сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы взятку 170 тыс. руб. за оформление III группы инвалидности без необходимых оснований. А в феврале 2022 г. она таким же способом "купила" II группу инвалидности за 180 тыс. рублей. Кроме того, с 2021 по 2023 г. женщина незаконно получала пособия и иные социальные выплаты — всего на сумму более 340 тыс. рублей.
В итоге самарчанке вменили п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере") и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").
Суд назначил ей восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Так как у осужденной трое малолетних детей, исполнение наказания отсрочили до достижения ее младшим ребенком 14 лет. Кроме того, несмотря на то, что женщина полностью возместила ущерб, по ходатайству прокурора в доход государства у нее конфисковали эквивалентную размеру взятки сумму и до исполнения приговора в части конфискации арестовали автомобиль стоимостью более 2 млн рублей.
Уголовное дело посредника отправилось в суд, а дело в отношении получателя взятки прекратили в связи со смертью.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон