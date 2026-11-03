В Самаре осудили еще одну женщину, "купившую" инвалидность

В Самаре суд рассмотрел очередное уголовное дело, касающееся фиктивной инвалидности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С января по март 2021 г. местная жительница через посредника передала сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы взятку 170 тыс. руб. за оформление III группы инвалидности без необходимых оснований. А в феврале 2022 г. она таким же способом "купила" II группу инвалидности за 180 тыс. рублей. Кроме того, с 2021 по 2023 г. женщина незаконно получала пособия и иные социальные выплаты — всего на сумму более 340 тыс. рублей.

В итоге самарчанке вменили п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере") и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").

Суд назначил ей восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Так как у осужденной трое малолетних детей, исполнение наказания отсрочили до достижения ее младшим ребенком 14 лет. Кроме того, несмотря на то, что женщина полностью возместила ущерб, по ходатайству прокурора в доход государства у нее конфисковали эквивалентную размеру взятки сумму и до исполнения приговора в части конфискации арестовали автомобиль стоимостью более 2 млн рублей.

Уголовное дело посредника отправилось в суд, а дело в отношении получателя взятки прекратили в связи со смертью.