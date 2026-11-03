Руководителя УК из Жигулевска будут судить за плохую очистку снега

В Жигулевске отправили в суд уголовное дело руководителя ООО УК "Могутовая". Ему вменяют ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата зарплаты") и ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии обвинения, с января по апрель 2026 г. двум работникам управляющей компании не выдавали зарплату. Задолженность составила более 150 тыс. рублей.

Кроме того, поскольку УК не чистила должным образом наледь около дома №7 по ул. Ленинградской, в марте 2026 г. 67-летняя женщина упала и получила перелом шейки плеча.

Задолженность по зарплате на данный момент уже погашена. В пользу пострадавшей пенсионерки по иску прокурора взыскали компенсацию причиненного вреда.