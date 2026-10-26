Суд в Самаре отправил женщину в колонию на 10,5 лет за хранение крупной партии наркотиков

Жительница Кировского района Самары признана виновной в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия,, в июне 2026 г. фигурантка купила у неустановленного лица наркотик для личного употребления и хранила его у себя дома. Правоохранители пресекли преступление и изъяли вещество из оборота.

Суд, учитывая позицию гособвинителя и прошлый приговор, назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 170 тысяч рублей