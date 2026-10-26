Суд в Самаре отправил женщину в колонию на 10,5 лет за хранение крупной партии наркотиков

Жительница Кировского района Самары признана виновной в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия,, в июне 2026 г. фигурантка купила у неустановленного лица наркотик для личного употребления и хранила его у себя дома. Правоохранители пресекли преступление и изъяли вещество из оборота.
Суд, учитывая позицию гособвинителя и прошлый приговор, назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 170 тысяч рублей
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут