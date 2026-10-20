В Тольятти раскрыта схема хищений на 6,5 млн рублей

В Автозаводском районном суде Тольятти оглашен приговор по делу об организованном хищении колесных пар. Ущерб оценен в 6 496 626 рублей. Об этом сообщили в Самарском облсуде.

С января 2023 по май 2024 года фигуранты под руководством заместителя директора некоего А. похищали колесные пары с территории депо, перебивали на них номера и вносили фиктивные данные в базу.

Формально все выглядело как поставка запчастей по договору, хотя на деле никаких закупок не было. Деньги, полученные под отчет, распределялись между участниками схемы.

Директор фирмы, через которую шли денежные средства, не знал о преступных намерениях группы. Действия участников были пресечены до того, как они смогли нанести еще больший ущерб.

Суд вынес обвинительные приговоры всем участникам: А. осужден на 5 лет, еще троим участникам назначено от 3 до 4 лет лишения свободы.

Также удовлетворен гражданский иск, с осужденных взыскана полная сумма ущерба.