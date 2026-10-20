16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти раскрыта схема хищений на 6,5 млн рублей В Южном городе женщина подозревается в жестоком убийстве сожителя В Самаре вынесли приговор насильнику за нападение на сотрудника колонии В Самаре любитель пьяной езды осужден за гибель человека Силовики задержали сотрудника Роспотребнадзора из-за "слива данных" табачникам

Преступления Происшествия

В Тольятти раскрыта схема хищений на 6,5 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Автозаводском районном суде Тольятти оглашен приговор по делу об организованном хищении колесных пар. Ущерб оценен в 6 496 626 рублей. Об этом сообщили в Самарском облсуде.

С января 2023 по май 2024 года фигуранты под руководством заместителя директора некоего А. похищали колесные пары с территории депо, перебивали на них номера и вносили фиктивные данные в базу.

Формально все выглядело как поставка запчастей по договору, хотя на деле никаких закупок не было. Деньги, полученные под отчет, распределялись между участниками схемы.

Директор фирмы, через которую шли денежные средства, не знал о преступных намерениях группы. Действия участников были пресечены до того, как они смогли нанести еще больший ущерб.

Суд вынес обвинительные приговоры всем участникам: А. осужден на 5 лет, еще троим участникам назначено от 3 до 4 лет лишения свободы.

Также удовлетворен гражданский иск, с осужденных взыскана полная сумма ущерба.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Веселов 15 октября 2026 15:42 Дело о сексуальном преступлении в отношении двух девочек в Самарской области прекратили

Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1