В Тольятти раскрыта схема хищений на 6,5 млн рублей

В Автозаводском районном суде Тольятти оглашен приговор по делу об организованном хищении колесных пар. Ущерб оценен в 6 496 626 рублей. Об этом сообщили в Самарском облсуде.
С января 2023 по май 2024 года фигуранты под руководством заместителя директора некоего А. похищали колесные пары с территории депо, перебивали на них номера и вносили фиктивные данные в базу.
Формально все выглядело как поставка запчастей по договору, хотя на деле никаких закупок не было. Деньги, полученные под отчет, распределялись между участниками схемы.
Директор фирмы, через которую шли денежные средства, не знал о преступных намерениях группы. Действия участников были пресечены до того, как они смогли нанести еще больший ущерб.
Суд вынес обвинительные приговоры всем участникам: А. осужден на 5 лет, еще троим участникам назначено от 3 до 4 лет лишения свободы.
Также удовлетворен гражданский иск, с осужденных взыскана полная сумма ущерба.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут