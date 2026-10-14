Самарчанка отдала фальшивому правоохранителю 1,5 млн рублей

В Самаре 46-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщине позвонил якобы правоохранитель и убедил, что мошенники оформляют на ее кредит онлайн. Также по его указанию потерпевшая, хотевшая сохранить деньги, перевела их на "безопасный" счет. В итоге самарчанка лишилась 1,5 млн рублей.
Через какое-то время она попыталась сама связаться с "правоохранителем", но не смогла. Тогда женщина и поняла, что ее обманули.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц