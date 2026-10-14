Самарчанка отдала фальшивому правоохранителю 1,5 млн рублей

В Самаре 46-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине позвонил якобы правоохранитель и убедил, что мошенники оформляют на ее кредит онлайн. Также по его указанию потерпевшая, хотевшая сохранить деньги, перевела их на "безопасный" счет. В итоге самарчанка лишилась 1,5 млн рублей.

Через какое-то время она попыталась сама связаться с "правоохранителем", но не смогла. Тогда женщина и поняла, что ее обманули.