В Приволжском районе завершается ремонт ключевой региональной трассы

В Приволжском районе Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" завершается капитальный ремонт областной автомобильной дороги "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка. Трасса имеет ключевое значение для транспортной доступности и качества жизни жителей села Бестужевка и соседних населенных пунктов. Кроме того, она ведет к паромной переправе через Волгу — через нее жители добираются в соседние районы и в Самару.
Протяженность ремонтируемого участка — 19,4 км. В настоящее время на всем протяжении уложен нижний слой покрытия, завершается укладка верхнего слоя — осталось 1,5 км. Уже начато нанесение разметки. Впереди — установка новых дорожных знаков и сигнальных столбиков. В границах поселка Нижняя Сызрань построены тротуары и смонтировано уличное освещение — это делает маршруты безопаснее для пешеходов.
"Дорога протяженностью свыше 19 км находилась в аварийном состоянии — по сути, проезда не было. Сейчас проезд для жителей обеспечен на всем протяжении. Предусмотрен двухслойный асфальтобетон, есть участки нового строительства и уширения. Уже завершены и предъявлены работы по освещению, установлены автобусные павильоны и тротуары", — говорит представитель подрядной организации Михаил Цибин.
Ход работ контролируют общественники и жители населенных пунктов.
"О состоянии этой дороги жители говорили давно, поэтому объект у нас на особом контроле. Выезжали на место, смотрели, как укладывается покрытие и обустраиваются тротуары. Важно, что помимо самого ремонта решаются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения", — подчеркивает член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.
"Мы просто на седьмом небе от счастья. Теперь до района добираемся за 15 — 20 минут. А мы ведь здесь живем, занимаемся сельским хозяйством, у всех работа. Хочется все переделать и вечером выйти сюда — тут горят фонари, есть тротуар, можно просто погулять. Такого в нашей деревне никогда не было", — отметила жительница села Бестужевка Наталья Арбузова.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...