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Общество

В Приволжском районе завершается ремонт ключевой региональной трассы

ПРИВОЛЖЬЕ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" завершается капитальный ремонт областной автомобильной дороги "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка. Трасса имеет ключевое значение для транспортной доступности и качества жизни жителей села Бестужевка и соседних населенных пунктов. Кроме того, она ведет к паромной переправе через Волгу — через нее жители добираются в соседние районы и в Самару.

Протяженность ремонтируемого участка — 19,4 км. В настоящее время на всем протяжении уложен нижний слой покрытия, завершается укладка верхнего слоя — осталось 1,5 км. Уже начато нанесение разметки. Впереди — установка новых дорожных знаков и сигнальных столбиков. В границах поселка Нижняя Сызрань построены тротуары и смонтировано уличное освещение — это делает маршруты безопаснее для пешеходов.

"Дорога протяженностью свыше 19 км находилась в аварийном состоянии — по сути, проезда не было. Сейчас проезд для жителей обеспечен на всем протяжении. Предусмотрен двухслойный асфальтобетон, есть участки нового строительства и уширения. Уже завершены и предъявлены работы по освещению, установлены автобусные павильоны и тротуары", — говорит представитель подрядной организации Михаил Цибин.

Ход работ контролируют общественники и жители населенных пунктов.

"О состоянии этой дороги жители говорили давно, поэтому объект у нас на особом контроле. Выезжали на место, смотрели, как укладывается покрытие и обустраиваются тротуары. Важно, что помимо самого ремонта решаются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения", — подчеркивает член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин. 

"Мы просто на седьмом небе от счастья. Теперь до района добираемся за 15 — 20 минут. А мы ведь здесь живем, занимаемся сельским хозяйством, у всех работа. Хочется все переделать и вечером выйти сюда — тут горят фонари, есть тротуар, можно просто погулять. Такого в нашей деревне никогда не было", — отметила жительница села Бестужевка Наталья Арбузова.

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