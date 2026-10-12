В Самаре прошел маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области"

В выходные, 10 и 11 октября в Самаре, в ТРК "МЕГА Самара", состоялся маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". В этом году проект прошел в уникальном синергетическом формате, объединившись с федеральным проектом Минпромторга России "Всероссийские ярмарки". Куратором и организатором модного события традиционно выступило министерство промышленности и торговли Самарской области.

Проект направлен на решение ключевых задач, поставленных Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, — оказание комплексной поддержки локальным производителям, продвижение продукции под региональным брендом "Сделано в Самарской области" и создание для малого бизнеса бесплатных эффективных каналов сбыта.

В течение двух дней в центральном холле торгового центра развернулись 50 оборудованных торговых локаций. Жители и гости города смогли не только приобрести эксклюзивную одежду, обувь, авторские аксессуары и кожгалантерею, но и напрямую пообщаться с самарскими дизайнерами и основателями брендов. Значительную часть участников составили предприниматели и самозанятые — обладатели региональной символики "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области".

На главной сцене-подиуме непрерывно проходили яркие показы новых сезонных коллекций "Осень-Зима 2026", а также линеек детской, школьной и спортивной одежды от самарских фабрик и ателье. Особый интерес гостей вызвал стилистический выбор локальных кутюрье.

"Я искренне благодарна организаторам за возможность представить свой бренд широкой аудитории на такой масштабной площадке. В сезоне "Осень-2026" особенно актуальны глубокие винные, бордовые и шоколадные оттенки — после летней пастели всегда хочется перейти к более сложной и насыщенной палитре. Специально к фестивалю я подготовила капсульную коллекцию в этих трендовых цветах, и она вызвала живой интерес у покупателей", — говорит самозанятая дизайнер, участница маркет-фестиваля Анна Дмитриева.

Важной особенностью объединения с проектом "Всероссийские ярмарки" стало масштабное представление сектора народных художественных промыслов (НХП). Гости фестиваля посещали открытые мастер-классы по художественной вышивке, ткачеству, керамике и традиционным ремесленным техникам.

"Мы активно развиваем направление поддержки народных художественных промыслов. Эта концепция ярко прослеживалась и в концептуальном номере открытия, и в экспозициях наших мастеров, представленных на площадке. Мы чувствуем запрос времени и глубокий запрос самого потребителя: люди хотят изучать историю, знакомиться с ремесленными традициями, покупать аутентичные изделия наших мастеров и поддерживать свое, региональное", — отметила генеральный продюсер маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области", член Союза Дизайнеров России Мария Казак.

За пять лет существования через проект "Территория моды. Сделано в Самарской области" прошли сотни самарских дизайнеров, швейных производств и мастеров. Проект давно вышел за пределы губернии, получив высокое признание на общероссийском уровне: самарские бренды успешно представляли регион на Всероссийском форуме производителей одежды и Московской неделе моды.

"Легкая промышленность и индустрия моды Самарской области сегодня демонстрируют впечатляющую гибкость, творческую смелость и высокий потенциал. По поручению Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева поддержка локальных предприятий и дизайнеров стала для нас одним из ключевых приоритетов", — подчеркивает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.