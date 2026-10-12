В Самаре прошел маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области"

В выходные, 10 и 11 октября в Самаре, в ТРК "МЕГА Самара", состоялся маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". В этом году проект прошел в уникальном синергетическом формате, объединившись с федеральным проектом Минпромторга России "Всероссийские ярмарки". Куратором и организатором модного события традиционно выступило министерство промышленности и торговли Самарской области.
Проект направлен на решение ключевых задач, поставленных Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, — оказание комплексной поддержки локальным производителям, продвижение продукции под региональным брендом "Сделано в Самарской области" и создание для малого бизнеса бесплатных эффективных каналов сбыта.
В течение двух дней в центральном холле торгового центра развернулись 50 оборудованных торговых локаций. Жители и гости города смогли не только приобрести эксклюзивную одежду, обувь, авторские аксессуары и кожгалантерею, но и напрямую пообщаться с самарскими дизайнерами и основателями брендов. Значительную часть участников составили предприниматели и самозанятые — обладатели региональной символики "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области".
На главной сцене-подиуме непрерывно проходили яркие показы новых сезонных коллекций "Осень-Зима 2026", а также линеек детской, школьной и спортивной одежды от самарских фабрик и ателье. Особый интерес гостей вызвал стилистический выбор локальных кутюрье.
"Я искренне благодарна организаторам за возможность представить свой бренд широкой аудитории на такой масштабной площадке. В сезоне "Осень-2026" особенно актуальны глубокие винные, бордовые и шоколадные оттенки — после летней пастели всегда хочется перейти к более сложной и насыщенной палитре. Специально к фестивалю я подготовила капсульную коллекцию в этих трендовых цветах, и она вызвала живой интерес у покупателей", — говорит самозанятая дизайнер, участница маркет-фестиваля Анна Дмитриева.
Важной особенностью объединения с проектом "Всероссийские ярмарки" стало масштабное представление сектора народных художественных промыслов (НХП). Гости фестиваля посещали открытые мастер-классы по художественной вышивке, ткачеству, керамике и традиционным ремесленным техникам.
"Мы активно развиваем направление поддержки народных художественных промыслов. Эта концепция ярко прослеживалась и в концептуальном номере открытия, и в экспозициях наших мастеров, представленных на площадке. Мы чувствуем запрос времени и глубокий запрос самого потребителя: люди хотят изучать историю, знакомиться с ремесленными традициями, покупать аутентичные изделия наших мастеров и поддерживать свое, региональное", — отметила генеральный продюсер маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области", член Союза Дизайнеров России Мария Казак.
За пять лет существования через проект "Территория моды. Сделано в Самарской области" прошли сотни самарских дизайнеров, швейных производств и мастеров. Проект давно вышел за пределы губернии, получив высокое признание на общероссийском уровне: самарские бренды успешно представляли регион на Всероссийском форуме производителей одежды и Московской неделе моды.
"Легкая промышленность и индустрия моды Самарской области сегодня демонстрируют впечатляющую гибкость, творческую смелость и высокий потенциал. По поручению Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева поддержка локальных предприятий и дизайнеров стала для нас одним из ключевых приоритетов", — подчеркивает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...