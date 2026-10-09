Всероссийский день беременных собрал в Самаре будущих мам

При поддержке партпроекта "Крепкая семья" в Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел Всероссийский день беременных, уже ставший для жителей Самары доброй традицией. Встречи всегда проходят тепло и с заботой. В этот раз гостей ждала насыщенная программа: лекции, практика, ответы на вопросы и подарки от партнеров.

Открыла встречу Лариса Дубровина, руководитель ГКУ СО "ГУСЗН Самарского округа". Она поприветствовала участников и задала тон разговору — доверительный и открытый.

Первая лекция была посвящена мерам социальной поддержки. Ирина Блюм рассказала, на какую помощь могут рассчитывать семьи с детьми, как оформить выплаты и куда обращаться. Тема вызвала живой отклик — вопросы задавали не только мамы, но и будущие папы.

Затем разговор перешел к практике. Анастасия Газутдинова, консультант по грудному вскармливанию и уходу за новорожденным от Центра поддержки материнства "Оберег", объяснила, как организовать кормление малыша в первые дни и недели. Ее советы были конкретными и простыми — без лишней теории.

Екатерина Буката, телесный психотерапевт, провела лекцию "Дыхание, спокойствие и гармония: секреты подготовки к родам". Участницы не просто слушали — они попробовали дыхательные практики прямо в зале. Атмосфера стала еще более расслабленной.

О том, что происходит после рождения, рассказал представитель МЦ "Самарская Школа Ультразвука". Лекция "До рождения мы смотрели на него через УЗИ, а что после?" была посвящена первым обследованиям малыша и послеродовому контролю мамы. Тема важная, и многие отметили, что такие знания помогают чувствовать себя увереннее.

Завершила программу лекция о питании во время беременности от представителя ТМ "Пестравка". "Забота о будущем начинается сегодня" — этот тезис стал логичным финалом встречи: ежедневный вклад в здоровье мамы и малыша складывается из простых, но важных решений.

Праздник получился не только познавательным, но и теплым. Партнеры подготовили угощения и небольшие презенты. "Дорогие будущие мамы, впереди удивительная глава вашей жизни! Пусть она будет наполнена нежностью, счастливыми моментами и первыми маленькими победами", — обратились к участницам организаторы.

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" семья определена как главный приоритет государственной политики. Партийный проект "Крепкая семья" направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства.