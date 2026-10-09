Всероссийский день беременных собрал в Самаре будущих мам

При поддержке партпроекта "Крепкая семья" в Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел Всероссийский день беременных, уже ставший для жителей Самары доброй традицией. Встречи всегда проходят тепло и с заботой. В этот раз гостей ждала насыщенная программа: лекции, практика, ответы на вопросы и подарки от партнеров.
Открыла встречу Лариса Дубровина, руководитель ГКУ СО "ГУСЗН Самарского округа". Она поприветствовала участников и задала тон разговору — доверительный и открытый.
Первая лекция была посвящена мерам социальной поддержки. Ирина Блюм рассказала, на какую помощь могут рассчитывать семьи с детьми, как оформить выплаты и куда обращаться. Тема вызвала живой отклик — вопросы задавали не только мамы, но и будущие папы.
Затем разговор перешел к практике. Анастасия Газутдинова, консультант по грудному вскармливанию и уходу за новорожденным от Центра поддержки материнства "Оберег", объяснила, как организовать кормление малыша в первые дни и недели. Ее советы были конкретными и простыми — без лишней теории.
Екатерина Буката, телесный психотерапевт, провела лекцию "Дыхание, спокойствие и гармония: секреты подготовки к родам". Участницы не просто слушали — они попробовали дыхательные практики прямо в зале. Атмосфера стала еще более расслабленной.
О том, что происходит после рождения, рассказал представитель МЦ "Самарская Школа Ультразвука". Лекция "До рождения мы смотрели на него через УЗИ, а что после?" была посвящена первым обследованиям малыша и послеродовому контролю мамы. Тема важная, и многие отметили, что такие знания помогают чувствовать себя увереннее.
Завершила программу лекция о питании во время беременности от представителя ТМ "Пестравка". "Забота о будущем начинается сегодня" — этот тезис стал логичным финалом встречи: ежедневный вклад в здоровье мамы и малыша складывается из простых, но важных решений.
Праздник получился не только познавательным, но и теплым. Партнеры подготовили угощения и небольшие презенты. "Дорогие будущие мамы, впереди удивительная глава вашей жизни! Пусть она будет наполнена нежностью, счастливыми моментами и первыми маленькими победами", — обратились к участницам организаторы.
Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" семья определена как главный приоритет государственной политики. Партийный проект "Крепкая семья" направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...