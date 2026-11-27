С 1 декабря меняется расписание на пригородных маршрутах "Самара — Рождествено".

Первый рейс из Рождествено будет отправляться в 6:00, из Самары - в 6:30. Последние рейсы будут отправляться в 18:15 и 19:00 соответственно.