В пятницу, 27 ноября, в селе Хворостянка Самарской области состоится Межмуниципальный слет Волонтеров Победы Самарской области. Мероприятие пройдет в рамках Региональной патриотической программы "Наследие Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.
Слет объединит активистов Движения из разных муниципалитетов региона. Волонтеры Победы приедут из Приволжского, Красноармейского, Безенчукского, Пестравского, Волжского и Хворостянского районов, а также Самары, Чапаевска и Новокуйбышевска.
Среди почетных гостей — Глава муниципального района Хворостянский Сергей Александрович Кислинский.
Участники освоят инструменты проектной работы, разберут успешные кейсы и совместно сформулируют предложения по развитию патриотических инициатив на местах. В программе слета запланирован Круглый стол на тему "Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: современные подходы и перспективы". На площадке круглого стола участники обсудят эффективные практики работы с молодежью, вызовы современного информационного пространства и возможные направления развития патриотических проектов в муниципалитетах.
Слет станет площадкой для профессионального роста добровольцев, обмена опытом и генерации новых идей в сфере патриотического просвещения.
Последние комментарии
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?