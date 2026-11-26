В пятницу, 27 ноября, в селе Хворостянка Самарской области состоится Межмуниципальный слет Волонтеров Победы Самарской области. Мероприятие пройдет в рамках Региональной патриотической программы "Наследие Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.

Слет объединит активистов Движения из разных муниципалитетов региона. Волонтеры Победы приедут из Приволжского, Красноармейского, Безенчукского, Пестравского, Волжского и Хворостянского районов, а также Самары, Чапаевска и Новокуйбышевска.

Среди почетных гостей — Глава муниципального района Хворостянский Сергей Александрович Кислинский.

Участники освоят инструменты проектной работы, разберут успешные кейсы и совместно сформулируют предложения по развитию патриотических инициатив на местах. В программе слета запланирован Круглый стол на тему "Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: современные подходы и перспективы". На площадке круглого стола участники обсудят эффективные практики работы с молодежью, вызовы современного информационного пространства и возможные направления развития патриотических проектов в муниципалитетах.

Слет станет площадкой для профессионального роста добровольцев, обмена опытом и генерации новых идей в сфере патриотического просвещения.