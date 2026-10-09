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В Историческом парке "Россия - моя история" состоялась лекция Общества "Знание"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Историческом парке "Россия - моя история" состоялся открытый диалог "Голос родной земли: как рассказать читателям об уникальности родного края". С ребятами встретился лектор Российского общества "Знание", заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты Российской Федерации, победитель конкурса "Знание.Лектор" Павел Покровский.

Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

"Важно, чтобы молодые люди увидели за большими достижениями живых людей, с их ежедневным трудом и любовью к своему делу. Важно передать молодежи понимание, что уникальность родного края создается не абстрактными силами, а конкретными судьбами, и каждый из них может продолжить эту традицию служения своей земле", - подчеркнул лектор Общества "Знание".

На встрече он рассказал гостям парка о людях, которые сформировали имидж научного, образовательного и индустриального приоритета не только региона, но и всей России. Лектор затронул вопрос об их обыденной жизни, которая продолжалась независимо от времени суток и времени года, а также о творчестве людей, на протяжении девяноста лет бывших дачниками кооператива с красивым названием "Победа Октября".

Среди них доктор технических наук, профессор, ученый в области технической кибернетики, лауреат Государственной премии Российской Федерации Виктор Александрович Сойфер, возглавлявший Самарский государственный аэрокосмический университет и много сделавший для его развития как национального исследовательского университета. Здесь же бывал заслуженный художник РСФСР, выпускник Московского художественного института имени Сурикова Валентин Захарович Пурыгин - автор многочисленных волжских пейзажей, многие из которых написаны именно в этих местах.

Доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда Виктор Павлович Лукачев более тридцати лет руководил Куйбышевским авиационным институтом и во многом определил его становление как одного из ведущих вузов страны. Доктор медицинских наук Лев Анатольевич Кудрявцев стоял у истоков самарской урологической школы, заведовал кафедрой урологии и оперативной нефрологии, разрабатывал подходы к лечению урологических заболеваний. Семья Зениных, отец и сын, на протяжении десятилетий руководила кафедрой кожных и венерических болезней медицинского университета: Алексей Сергеевич Зенин был основателем куйбышевской школы дерматовенерологов, а Борис Алексеевич Зенин продолжил его дело, под его руководством были разработаны методики лечения, применявшиеся в масштабах всей страны. Герой Социалистического Труда, первый директор Куйбышевского металлургического завода Павел Петрович Мочалов руководил предприятием тридцать лет и стоял у истоков целого заводского района с жильем, школами и больницами.

Во время открытого диалога Павел Покровский рассказал об истинном и постоянном служении людей, считающих себя настоящими патриотами Родины. "Мыслительный процесс людей, формирующих научный приоритет страны, не останавливался никогда, и именно дачная жизнь помогает понять, как рождались идеи, определившие развитие региона и всей России", - отметил лектор.

Российское общество "Знание" проводит открытые диалоги, направленные на популяризацию исторического и культурного наследия регионов и воспитание патриотизма среди молодежи.

"Знание" - крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

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