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"Чтение важно и в век технологий": Михаил Чудаков провел литературную встречу со школьниками Самарской области

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область с начала реализации проекта "Чтецкие программы" Российского общества "Знание" входит в число лидеров по всей стране. Здесь зарегистрировано более 1000 литературных клубов. С начала года участниками встреч стали почти 42 тысячи школьников и студентов региона.

Фото: Российское общество "Знание"

На площадках школ и колледжей региона уже выступили известные актеры и режиссеры: Максим Башкатов, Александр Белбородов, Максим Мерзликин, Мария Кожевникова, Максим Лагашкин, Михаил Мамаев, Илья Учитель и многие другие деятели культуры.

Одним из ярких событий проекта стало выступление в школе села Кротовка Самарской области лектора Российского общества "Знание", автора-исполнителя, поэта, основателя проекта "Едем на Донбасс" Михаила Чудакова.

"Чтение — один из важнейших инструментов просвещения. Поговорили с ребятами о том, почему это важно и сегодня, в век технологий. Ребята-старшеклассники уже совсем взрослые — очень рассудительные и умные, грамотные и много знающие, открытые и веселые. Искренне порадовался за нашу замечательную молодежь. А еще заметно, что с ребятами серьезно занимаются педагоги, и делают они это отнюдь не для галочки, а вкладывая душу!" — поделился Михаил Чудаков.

Он рассказал, что литературно-музыкальный проект "Едем на Донбасс" основал в 2023 году вместе с поэтом Михаилом Стрельцовым и реализует под эгидой Самарского регионального отделения "Офицеров России" при поддержке Городской Думы Самары. Проект объединяет самарских поэтов и музыкантов, пишущих о фронтовых буднях, бойцах и их родных. По замыслу создателей, большинство произведений основаны на реальных событиях, а часть текстов привозят сами воины из зоны СВО.
Участники встречи услышали знакомые песни военных лет и новые тексты, сюжеты которых спикер черпает из поездок в зону СВО.

В завершение Михаил Чудаков подарил школьной библиотеке экземпляр своей книги, поэтического сборника "Едем на Донбасс! Письма о войне и о любви", пожелав ребятам любить нашу Родину, культуру, историю, любить своих близких и быть любимыми. Лектор Общества "Знание" поблагодарил ребят и их педагога за вдохновляющее общение и выразил надежду на новые встречи.

Кроме того, в качестве лектора проекты в Самарской области выступает исполнитель бардовских песен, директор Дома ученых в Тольяттинском государственном университете, Юрий Лившиц.

Проект "Чтецкие программы" осуществляется по поручению Президента Российской Федерации по итогам Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина.

Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.

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