Волонтеры Самарской области помогают спасать жизни на СВО

С первых дней специальной военной операции всероссийское волонтерское движение "Золотые руки Ангела" помогает нашим бойцам сохранять жизни на СВО, а также оказывает поддержку жителям прифронтовых территорий. Благотворительная организация включена в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций правительства РФ, является победителем премии #МЫВМЕСТЕ, конкурсов Фонда президентских грантов и премии Народного фронта "Все для Победы!".

Движение действует с марта 2022 г. и сегодня объединяет 15 тыс. добровольцев по всей стране. Филиалы организации открыты в Самаре и Тольятти.

В тольяттинском отделении движения волонтеры изготавливают преимущественно тактические носилки, маскировочные сети и пятиточечники. На сегодняшний день местному объединению помогают около 50 постоянных волонтеров, вкладывая в каждое изделие частицу души и веру в Победу.

"Сподвигло то, что сын и внук там, они мобилизованные. Мы отсылали им сети, много посылок, лекарства, даже слуховой аппарат отсылали. Верим, конечно, что все будет хорошо. Мы что можем, то делаем, помогаем. Мы с ними, они с нами. Там чужих нет, там только свои", — делится волонтер Татьяна Хоменко.

Только за апрель 2026 г. волонтерами всероссийской организации изготовлено и направлено "за ленточку": 18 тыс. кв. метров маскировочных сетей; 3,5 тыс. носилок "Фома"; около 1,5 тыс. покрывал от тепловизора; а также другая необходимая продукция — всего более 60 наименований.

Волонтеры подчеркивают: средства, поступающие в организацию, направляются исключительно на закупку тканей, расходных материалов, швейного оборудования для изготовления тактических изделий и их доставки в воинские подразделения и госпитали.

Волонтеры признаются, что их стремление помогать — это семейная традиция, переданная от поколения победителей. "Я не могла остаться в стороне, потому что мой папа — ветеран, он прошел всю Великую Отечественную войну. На этом патриотизме я выросла. Поэтому в стороне оставаться в такое время просто невозможно", — рассказывает волонтер Галина Сабинина.

В стремлении помогать фронту волонтеры объединились с самого начала СВО. Первое время они шили носилки в храмах Тольяттинской епархии, а затем обрели собственное помещение благодаря поддержке городской администрации.

"Было очень сложно оставаться в стране, когда ты знаешь, что твои родственники, близкие, вообще русские люди защищают нашу Родину. Мы все вместе с нашей страной и с теми людьми, которые находятся на СВО, с воинами, медицинским персоналом в госпиталях и на передке. Поэтому мы хотели бы помочь им так, как мы можем", — говорит руководитель регионального волонтерского движения "Золотые руки Ангела" Ольга Плаксинко.

В рамках проекта открыто уже 230 цехов в 120 городах России. На фронте их изделия спасают жизни. Узнать подробнее о том, как помочь, можно на сайте организации и в группе ВКонтакте.