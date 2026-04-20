16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общественные организации Общество

В молодежном центре ветераны СВО рассказали о боевом опыте и литературном творчестве

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В стенах молодежного центра встреча прошла при поддержке содействии министерства молодежной политики Самарской области и регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Гостями мероприятия стали ветераны специальной военной операции — выпускники первого потока программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение федеральной программы "Время героев".

Фото: самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»

Два человека, чьи имена уже давно известны далеко за пределами фронтового братства, говорили с молодежью на равных — без пафоса, но с глубоким уважением к истории и собственному боевому пути.

Сергей Алексеев, советник министра культуры, автор сборников рассказов о СВО, чьи произведения вошли в книгу Захара Прилепина "Честь наивысшая — носить русский мундир", и герой недавнего репортажа Первого канала, пришел на встречу не один. Рядом с ним был его товарищ и соавтор — Сергей Елхимов, советник министра транспорта, поэт, автор собственного поэтического сборника. Вместе они составляют творческий дуэт, который пишет стихи и прозу о войне, сохраняя для будущих поколений живую правду.

Участники встречи — наследники победителей — поделились с молодыми людьми боевым опытом, рассказали, как приняли для себя решение встать на защиту Родины, и как сегодня, уже в мирной жизни, помогает программа "Школа героев". Но главной темой разговора стала книга "Честь наивысшая — носить русский мундир". Ветераны читали свои стихи и отрывки из рассказов, объясняли, почему литература сегодня нужна фронту не меньше, чем патроны.

"На фронте молишься, потому что понимаешь: здесь тебя никто не спасет, кроме Бога и твоего внутреннего стержня", — поделился Сергей Алексеев. Старообрядческая икона, по его словам, всегда была рядом — в том самом тяжелом бою, когда наши выбили противника.

Сергей Елхимов проникновенно прочитал несколько стихотворений из своего сборника по просьбе молодежи.

Один из самых острых вопросов, затронутых в разговоре: чем отличается трус от воина? Ответ от Сергея Алексеева прозвучал жестко и мудро: "Трус подчиняется страху, а воин — нет".

Молодежь слушала, затаив дыхание. Вопросов задавали много и совершенно разных: о дружбе, о потере товарищей, о том, что чувствует человек, когда видит свои стихи в сборнике рядом с произведениями известных писателей. Оба ветерана отвечали честно, не скрывая, что победа дается с болью, но именно в этой боли рождается настоящая сила русского духа.

Встреча закончилась фото на память и долгими аплодисментами. Провожая героев, ребята говорили: "Таких встреч нужно больше". И организаторы, и сами ветераны пообещали, что это не последний их разговор с молодежью. Ведь пока жива память о тех, кто защищал страну — жива и сама Россия.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3