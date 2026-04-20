В молодежном центре ветераны СВО рассказали о боевом опыте и литературном творчестве

В стенах молодежного центра встреча прошла при поддержке содействии министерства молодежной политики Самарской области и регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Гостями мероприятия стали ветераны специальной военной операции — выпускники первого потока программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение федеральной программы "Время героев".

Два человека, чьи имена уже давно известны далеко за пределами фронтового братства, говорили с молодежью на равных — без пафоса, но с глубоким уважением к истории и собственному боевому пути.

Сергей Алексеев, советник министра культуры, автор сборников рассказов о СВО, чьи произведения вошли в книгу Захара Прилепина "Честь наивысшая — носить русский мундир", и герой недавнего репортажа Первого канала, пришел на встречу не один. Рядом с ним был его товарищ и соавтор — Сергей Елхимов, советник министра транспорта, поэт, автор собственного поэтического сборника. Вместе они составляют творческий дуэт, который пишет стихи и прозу о войне, сохраняя для будущих поколений живую правду.

Участники встречи — наследники победителей — поделились с молодыми людьми боевым опытом, рассказали, как приняли для себя решение встать на защиту Родины, и как сегодня, уже в мирной жизни, помогает программа "Школа героев". Но главной темой разговора стала книга "Честь наивысшая — носить русский мундир". Ветераны читали свои стихи и отрывки из рассказов, объясняли, почему литература сегодня нужна фронту не меньше, чем патроны.

"На фронте молишься, потому что понимаешь: здесь тебя никто не спасет, кроме Бога и твоего внутреннего стержня", — поделился Сергей Алексеев. Старообрядческая икона, по его словам, всегда была рядом — в том самом тяжелом бою, когда наши выбили противника.

Сергей Елхимов проникновенно прочитал несколько стихотворений из своего сборника по просьбе молодежи.

Один из самых острых вопросов, затронутых в разговоре: чем отличается трус от воина? Ответ от Сергея Алексеева прозвучал жестко и мудро: "Трус подчиняется страху, а воин — нет".

Молодежь слушала, затаив дыхание. Вопросов задавали много и совершенно разных: о дружбе, о потере товарищей, о том, что чувствует человек, когда видит свои стихи в сборнике рядом с произведениями известных писателей. Оба ветерана отвечали честно, не скрывая, что победа дается с болью, но именно в этой боли рождается настоящая сила русского духа.

Встреча закончилась фото на память и долгими аплодисментами. Провожая героев, ребята говорили: "Таких встреч нужно больше". И организаторы, и сами ветераны пообещали, что это не последний их разговор с молодежью. Ведь пока жива память о тех, кто защищал страну — жива и сама Россия.