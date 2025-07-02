Павел Новиков: "Город — это среда для совместной жизни, а не квартиры-коробки"

Руководитель общественной организации "Самарская площадь" Павел Новиков известен в городе своим деятельным подходом к решению коммунальных проблем. За год работы его команда помогла десяткам семей добиться ремонта в домах, организовала несколько субботников и создала систему мониторинга работы управляющих компаний. Мы поговорили с Павлом Олеговичем о том, как предпринимательское мышление помогает решать городские задачи и почему важно не терять веру в собственные силы.

— Павел Олегович, расскажите о себе. Что привело вас к общественной деятельности?

— Я из семьи предпринимателей, среди моих друзей и знакомых всегда были люди, которые стараются решать свои проблемы сами. А решив свои, берутся за улучшение жизни вокруг. Считаю, что масштаб человека определяется тем, какого размера ответственность он готов брать на себя.

Брать ответственность за самого себя — это уже достойно уважения, но не все, увы, способны даже на это. Дальше нужно брать ответственность за свою семью, за свой дом, двор, район, город… Шаг за шагом улучшая среду вокруг себя.

Многие годы я занимаюсь предпринимательством, а это постоянное решение казалось бы нерешаемых задач. Что-то порой может не получаться, но нельзя останавливаться. Есть проблема — найдется и решение. Я привык воспринимать трудности как задачи, а не как повод для грусти и разочарования.

— Как появилась "Самарская площадь"?

— Организация существует больше года, и её создание в определенном смысле стало ответом на социальный запрос. Люди жалуются на качество благоустройства, хотят качественные проезды во дворах, хотят, чтобы коммунальные службы работали без постоянных напоминаний со стороны жителей.

Многие самарцы, даже те, кто живет в новых дорогих ЖК, сталкиваются с коммунальными проблемами. Воду летом отключают всем, и сроки отключения почти всегда не соблюдаются. Говорят, что отключают на 5-7 дней для гидравлических испытаний, а потом приходится пользоваться водонагревателями месяц, а то и больше. У коммунальщиков что-то где-то прорвало, а люди терпят и платят дополнительно за электричество. И неудобно, и неприятно. Что уж говорить о спальных районах с изношенной инфраструктурой.

— Можете привести конкретные примеры вашей работы?

— В Кировском районе есть дом, жильцы которого обратились к нам минувшей зимой. Там были проблемы и с канализацией — фекалии буквально стояли в подвале месяцами, и с крышей. Дождевая и талая вода не отводилась как следует, на стенах были ледяные наросты, которые портили не только настроение, но и кирпичную кладку. Вода то замерзает, то тает и буквально крошит кирпич.

Управляющая компания тянула с ремонтом. Сделать дорогостоящий ремонт за УК мы, конечно, не можем, но помочь составить людям письма в ГЖИ, прокуратуру и саму УК наша команда помогла. Итог: уже весной составили смету, и некоторые работы начались. Мы держим ситуацию на контроле.

Недавно силами местных жителей и волонтеров нашей команды устроили субботник и облагородили небольшой сквер на улице Промышленности в Советском районе. В планах еще несколько субботников…

— Как вы систематизируете работу с обращениями граждан?

— Жалоб поступают со всего города, но большинство из Советского района. Может быть, это связано с тем, что наш офис находится здесь. Для удобства обработки обращений делю их на три категории: проблемы внутри дома, проблемы двора и общегородские проблемы.

Работа ресурсоснабжающих компаний, например, хотя и касается отдельных домов, но это общегородская проблематика. На воду и канализацию жалуются по всему городу, и решение этих вопросов, как правило, относится не к компетенции УК, а к компетенции СКС, Т-плюс и других компаний. Точечно помогаем правовой поддержкой населения, но это проблема, которая явно требует волевого решения на уровне городских и региональных властей.

А вот с проблемами дворов проще — это вопрос уровня УК или администрации района. В крайнем случае это можно решить собственными силами. Порой так и делам.

— Не считаете ли вы, что делаете работу за власти и УК?

— Говорят, мы делаем работу за УК и администрацию. Может быть, и так. Конечно, моя команда не заменит собой гигантские структуры. Но когда люди ждут решения часто небольших вопросов годами, у них вырабатывается то, что принято называть "выученной беспомощностью" — люди перестают верить в возможность каких бы то ни было изменений к лучшему.

Нельзя, чтобы люди теряли надежду! Я в этом уверен. Надежду и веру в собственные силы!

— Какие направления благоустройства считаете приоритетными?

— Качество городской среды — это основа. Город — это не когда все прячутся по квартирам. Город — это среда, где граждане могут быть вместе. Парки, скверы, прогулочные зоны должны быть, во-первых, в избытке, во-вторых, удобными.

Центр Самары не обделен всеми этими благами, а вот спальные районы — Кировский, Промышленный, Куйбышевский и тот же Советский — там еще работать и работать. Но именно в этих районах живет большая часть населения Самары. Это не туристические районы, а районы для жизни. И жизнь эта должна быть комфортной.

Детские площадки должны иметь мягкое покрытие. Песок — неплохо, но это уже устаревший вид покрытия. Люди хотят чистые, удобные и безопасные площадки. Дорожки для велосипедистов, где это возможно, тоже надо делать. Места для выгула и тренировки собак — это уменьшение числа конфликтов между теми, у кого есть собаки, и теми, кто собак недолюбливает или боится.

— А как быть с проблемой мусора?

— Уверен, что надо стремиться к переходу с грязных замызганных мусорных площадок к бункерам для мусора. И чище будет, и грызунов меньше, и бродячих животных тоже. Во всех смыслах город будет чище. Долго и дорого? Пожалуй. Но тем более надо начать это движение пораньше.

Силами НКО мы этого не сделаем. Но вместе с гражданами можем подталкивать власти к таким решениям.

— Вы сотрудничаете с партией "Новые люди". Чем вам близка эта политическая сила?

— Мне импонирует здравый и трезвый подход партии. Акцент на конструктив, а не конфликтность. Я очень хорошо понимаю этот подход, поскольку это подход человека из деловой среды.

Алексей Геннадьевич Нечаев демонстрирует именно такой стиль работы — системный, направленный на результат, без популистских лозунгов. Это близко мне как предпринимателю, который привык мыслить категориями эффективности и конкретных достижений.

— Какие планы у "Самарской площади"?

— У нас уже формируется актив из числа простых горожан. Они не чиновники и не урбанисты, но каждый день гуляют по своим районам, видят проблемы и готовы их решать. Взять, к примеру, парк Победы — он сегодня очень неплохо обустроен. Но таких локаций должно быть больше.

Мы будем продолжать работать с конкретными проблемами, помогать людям, развивать культуру гражданского участия. Важно показать, что изменения возможны, что каждый может влиять на качество жизни в своем городе. Попробуем начать с малого — и постепенно масштабировать успех.