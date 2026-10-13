На ул. Вилоновской в Самаре частично ограничено движение транспорта

До 19:00 26 октября возле дома № 10 по ул. Вилоновской частично ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, сообщает мэрия города. Причина — работы на сетевой инфраструктуре Средневолжской газовой компании. Для проезда остается открытой одна полоса в направлении Волги.

Изменится схема движения автобусов № 24 и 91. До 20 октября они будут объезжать участок по улицам Полевой, Галактионовской, Вилоновской, Самарской и Красноармейской. С 20 по 26 октября маршрут пройдет по улицам Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Самарской и Красноармейской.

Также до вечера 20 октября ограничено движение на участке ул. Молодогвардейской — от Ульяновской до Студенческого переулка.