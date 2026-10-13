Ростехнадзор выявил нарушения в Самарском речном порту

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Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в ходе обязательного профилактического визита на опасный производственный объект IV класса "Участок погрузки плавсредств грузовой район ОАО "Самарский речной порт" выявлено 25 нарушений требований в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, сообщает пресс-служба ведомства.