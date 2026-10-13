Ростехнадзор выявил нарушения в Самарском речном порту

Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в ходе обязательного профилактического визита на опасный производственный объект IV класса "Участок погрузки плавсредств грузовой район ОАО "Самарский речной порт" выявлено 25 нарушений требований в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, сообщает пресс-служба ведомства.
Среди основных выявленных нарушений:
- не обеспечено содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии;
- отсутствует обученный и прошедший проверку знаний персонал, работающий с ограничителями, указателями и регистраторами, также не обеспечено считывание данных с регистратора параметров работы подъемных сооружений;
- не представлены технологические карты погрузочно-разгрузочных работ с применением ПС, схемы складирования грузов, схемы погрузки и разгрузки транспортных средств;
- не обеспечены плановые и внеплановые проверки, периодические комплексные обследования, техническое обслуживание и ремонт рельсовых путей;
- не определен порядок осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары.
Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений с установленными сроками.
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... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.