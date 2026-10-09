"Ростелеком" и SberDevices добавят комфорта в современные отели

"Ростелеком" и SberDevices и будут внедрять комплексные решения для отелей, санаториев и других объектов гостиничной отрасли. Компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве, чтобы совместно работать над повышением качества обслуживания клиентов, оптимизацией бизнес-процессов и расширением возможностей на растущем рынке цифровых решений для гостиничного бизнеса. Подписи под документом в рамках форума "Цифровые решения" поставили вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП "Ростелекома" Тимофей Абраменко и управляющий директор направления "Умный отель" SberDevices Екатерина Гельфанд.
"Ростелеком" сегодня предоставляет отелям широкую линейку цифровых сервисов для управления объектами в едином защищенном контуре: PMS "Цифровой отель", корпоративный и гостевой Wi-Fi с авторизацией, видеонаблюдение с видеоаналитикой, телевидение для гостиниц, облачную телефонию и высокоскоростной интернет. SberDevices развивает платформу "Умный отель Сбер". Она включает интеллектуальные колонки и телевизоры Сбер, ИИ-консьержа на базе нейросети ГигаЧат, витрину гостиничных услуг и инструменты для решения операционных задач. В платформу также входят мультимедийные сервисы и функции управления освещением, климатом, шторами и другим оборудованием в номере — голосом или с помощью заданных сценариев.
Сервисы и услуги "Ростелекома" и SberDevices интегрированы друг с другом. Такой комплексный подход обеспечит отрасль современными инструментами для совершенствования качества сервиса, а гости отелей получат повышенный уровень комфорта от пользования услугами во время проживания.
Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП "Ростелекома":
"Гостиничный рынок довольно долго был зависим от иностранных решений, однако сегодня мы видим другую картину — российские компании уже готовы предложить продукты высокого качества с полноценной технической поддержкой. Это открывает возможность для создания сильных партнерств и развития отечественных сервисов, которые способны стать базовой экосистемой цифровых услуг для индустрии гостеприимства. При этом важно, что объединение усилий технологических лидеров будет способствовать тому, чтобы передовые решения и цифровые стандарты были доступны не только топовым отелям или крупным сетям, но и небольшим независимым объектам по всей стране".
Екатерина Гельфанд, управляющий директор направления "Умный отель" SberDevices:
"В гостиничном бизнесе одинаково важны эффективность внутренних процессов и комфорт клиента во время проживания. "Ростелеком" обладает экспертизой в построении цифровой инфраструктуры для отелей, а SberDevices — в разработке устройств и сервисов для лучшего гостевого опыта. Вместе мы предлагаем продукты, которые дополняют друг друга и работают в связке — заказчику не нужно самостоятельно решать вопросы их совместимости и настройки, эту задачу мы берем на себя. Для нас важно, чтобы технологии упрощали ежедневную работу отельеров и помогали им в развитии бизнеса".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово