Т2 развернул 5G в Кремле и на Красной площади

Т2, российский оператор мобильной связи, покрыл связью пятого поколения сердце столицы — территорию Кремля и Красную площадь. Для этого Т2 провел работы на 11 сайтах, находящихся по периметру объектов. Пиковые скорости достигают 800 Мбит/с, а задержка сигнала свелась к минимальным значениям. 5G от Т2 также доступна в парке "Зарядье", "Лужниках", МГУ, Третьяковской галерее, на Воробьевых горах, ВДНХ и в других туристических локациях Москвы.
Т2 предоставил посетителям Кремля и Красной площади, журналистам и сотрудникам доступ к скоростному мобильному интернету 5G. Связь пятого поколения в историческом центре обеспечивают одиннадцать сайтов, расположенных по периметру территории. Дополнительное телеком-оборудование было установлено на существующих сайтах, чтобы не перегружать и без того плотную городскую застройку новыми опорами. Скорости на локации достигают 800 Мбит/с. Также Т2 обеспечил минимальную задержку сигнала, чтобы современные медиа, системы видеотрансляции и интерактивные гиды работали бесперебойно.
Сеть 5G на территории Кремля и Красной площади доступна для всех абонентов Т2, использующих смартфоны с поддержкой стандарта пятого поколения. Среди других исторических и культурных мест столицы, где есть 5G, — ВДНХ, парк "Зарядье", "Лужники", Старый Арбат, Третьяковская галерея, Воробьевы горы, МГУ и другие популярные туристические локации.
Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:
"В первую очередь технический департамент Т2 сконцентрировался на обеспечении стандартом 5G мест массового скопления людей, и Красная площадь, конечно, оказалась в фокусе нашего внимания как локация с бесконечным потоком туристов. Это дает возможность опробовать новое поколение связи тем, кто приехал в Москву из городов, пока не покрытых 5G. Связь пятого поколения кардинально меняет цифровой ландшафт центра Москвы. Речь не только о пользователях смартфонов с поддержкой пятого поколения, но и в том числе о будущем переводе B2B- и городского оборудования на скоростной интернет".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово