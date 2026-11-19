Завершились съемки шпионского детектива "Охота на призрака" (18+) с Павлом Чинарёвым, Павлом Трубинером и Линдой Лапиньш в главных ролях. Режиссером-постановщиком проекта для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканала РЕН ТВ выступил Алексей Мурадов ("Разящий луч", "Чернобыль"). За производство отвечают кинокомпания "ФОРА-СИНЕМА", РЕН ТВ и Wink при поддержке "НМГ Студии". Проект войдет в линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Трудно быть богом", "Первая ракетка", "Ландыши", "Комбинация" и другие).

Действие сериала разворачивается в 1951 году. Советская ядерная программа под угрозой. Следы диверсии ведут на засекреченный гомельский завод, главный конструктор которого был убит. Опытный майор МГБ Кирилл Сетов (Павел Трубинер) начинает расследование. В то же время сын убитого конструктора, фронтовик и автомеханик Вадим Лукьянов (Павел Чинарёв) в самую жестокую банду Гомеля, чтобы найти виновных в смерти отца. Пути Вадима и Кирилла пересекаются и вскоре оба выходят на след шпиона экстра-класса с позывным Гласс. Ставкой в этом противостоянии оказывается жизнь первых лиц государства.

Съемки сериала "Охота на призрака" проходили в Москве и Московской области. Создатели проекта внимательно подошли к выбору локаций, стремясь передать атмосферу послевоенной эпохи. Зрители увидят пейзажи музея-заповедника "Горки Ленинские", усадьбы Братцево, строгие фасады Первой Градской больницы, а также Горный институт, поселок ВУГИ и Раменскую мануфактуру.

Алексей Мурадов, режиссер-постановщик:

"Гомель 50-х годов — эпоха, невероятно сложная для воссоздания в кино. Великая Отечественная война закончилась совсем недавно: закаленные мужчины и женщины, пережившие тяжелые времена, только-только пытаются вернуться к мирной жизни и существовать уже в новом мире. Для создания исторического колорита мы использовали ретроавтомобили, костюмы, грим, прически. Но все же у нас стилизация времени, а не полное погружение в него, поэтому некоторые вольности в поведении и характерах персонажей мы себе позволяли. У нас замечательная команда актеров, которые во время съемок предлагали много импровизаций. Я уверен, они войдут в финальный монтаж и помогут передать атмосферу послевоенного времени, которую невозможно создать одними декорациями и костюмами".

Павел Трубинер, актер:

"Это не первый мой исторический проект, я очень люблю работать с таким материалом. Здесь огромное значение имеет атмосфера: костюмы, локации, партнеры по сцене. Именно в процессе съемок и рождается герой — его черты и характер. На нашей площадке было создано настоящее погружение в послевоенную эпоху: ретроавтомобили, костюмы — все это помогло сложить целостный образ Кирилла Сетова, майора МГБ".

Павел Чинарёв, актер:

"Сниматься в историческом сериале было невероятно интересно — особенно погружаться в атмосферу ретросеттинга. Мой герой не просто механик, он еще и водитель, поэтому на площадке мне довелось управлять разными историческими автомобилями: от грузовой "полуторки" до легендарной "Победы". Я давно увлекаюсь машинами, и для меня съемки с ними стали отдельным удовольствием".

Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а телевизионная — на канале РЕН ТВ. Даты премьеры будут объявлены дополнительно.