Завершились съемки шпионского детектива "Охота на призрака" (18+) с Павлом Чинарёвым, Павлом Трубинером и Линдой Лапиньш в главных ролях. Режиссером-постановщиком проекта для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканала РЕН ТВ выступил Алексей Мурадов ("Разящий луч", "Чернобыль"). За производство отвечают кинокомпания "ФОРА-СИНЕМА", РЕН ТВ и Wink при поддержке "НМГ Студии". Проект войдет в линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Трудно быть богом", "Первая ракетка", "Ландыши", "Комбинация" и другие).
Действие сериала разворачивается в 1951 году. Советская ядерная программа под угрозой. Следы диверсии ведут на засекреченный гомельский завод, главный конструктор которого был убит. Опытный майор МГБ Кирилл Сетов (Павел Трубинер) начинает расследование. В то же время сын убитого конструктора, фронтовик и автомеханик Вадим Лукьянов (Павел Чинарёв) в самую жестокую банду Гомеля, чтобы найти виновных в смерти отца. Пути Вадима и Кирилла пересекаются и вскоре оба выходят на след шпиона экстра-класса с позывным Гласс. Ставкой в этом противостоянии оказывается жизнь первых лиц государства.
Съемки сериала "Охота на призрака" проходили в Москве и Московской области. Создатели проекта внимательно подошли к выбору локаций, стремясь передать атмосферу послевоенной эпохи. Зрители увидят пейзажи музея-заповедника "Горки Ленинские", усадьбы Братцево, строгие фасады Первой Градской больницы, а также Горный институт, поселок ВУГИ и Раменскую мануфактуру.
Алексей Мурадов, режиссер-постановщик:
"Гомель 50-х годов — эпоха, невероятно сложная для воссоздания в кино. Великая Отечественная война закончилась совсем недавно: закаленные мужчины и женщины, пережившие тяжелые времена, только-только пытаются вернуться к мирной жизни и существовать уже в новом мире. Для создания исторического колорита мы использовали ретроавтомобили, костюмы, грим, прически. Но все же у нас стилизация времени, а не полное погружение в него, поэтому некоторые вольности в поведении и характерах персонажей мы себе позволяли. У нас замечательная команда актеров, которые во время съемок предлагали много импровизаций. Я уверен, они войдут в финальный монтаж и помогут передать атмосферу послевоенного времени, которую невозможно создать одними декорациями и костюмами".
Павел Трубинер, актер:
"Это не первый мой исторический проект, я очень люблю работать с таким материалом. Здесь огромное значение имеет атмосфера: костюмы, локации, партнеры по сцене. Именно в процессе съемок и рождается герой — его черты и характер. На нашей площадке было создано настоящее погружение в послевоенную эпоху: ретроавтомобили, костюмы — все это помогло сложить целостный образ Кирилла Сетова, майора МГБ".
Павел Чинарёв, актер:
"Сниматься в историческом сериале было невероятно интересно — особенно погружаться в атмосферу ретросеттинга. Мой герой не просто механик, он еще и водитель, поэтому на площадке мне довелось управлять разными историческими автомобилями: от грузовой "полуторки" до легендарной "Победы". Я давно увлекаюсь машинами, и для меня съемки с ними стали отдельным удовольствием".
Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а телевизионная — на канале РЕН ТВ. Даты премьеры будут объявлены дополнительно.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет