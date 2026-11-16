"Ландыши" расцветут зимой: Ника Здорик и Сергей Городничий снялись в специальном сезоне сериала

Завершились съемки с участием Ники Здорик и Сергея Городничего в продолжении популярного сериала, которое получило название "Ландыши. Целоваться не будем" (18+). Линия их героев Кати и Лёхи станет важной частью новых серий. О дате премьеры спецсезона в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) будет сообщено дополнительно.
Работа над новым сезоном проходила в Казани, также съемки шли в Москве и Подмосковье. История будет развиваться одновременно и в прошлом, и в настоящем, раскрывая героев с совершенно неожиданных сторон. Как события разных лет связаны между собой, станет одной из главных интриг новых серий проекта. Также создатели пока держат в секрете, почему в названии продолжения фигурирует загадочное "Целоваться не будем".
Ника Здорик, актриса:
"В этот раз "Ландыши" немного повернут камеру в другую сторону. Но Катя и Леха никуда не исчезнут. Мы придем и в этот специальный сезон, но чуть иначе. А тем, кто переживает за нашу пару, могу лишь сказать: скоро все узнаете".
Сергей Городничий, актер:
"Думаю, многие ждут от новых "Ландышей" ответа на вопрос: ну и что там Лёха? Он никуда не делся! Просто в этот раз это немного другая история. И кое-чему вы сильно удивитесь. Больше ничего не скажу — не делайте выводов раньше времени".
Режиссер-постановщик специального сезона — Михаил Пипия, работавший над предыдущей частью проекта — "Ландыши. Вторая весна". Авторы сценария — Василий Павлов при участии Анны Персиковой, продюсер и автор идеи — Юрий Сапронов. Производство — компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ Студией".
Проект пополнит линейку Wink Originals, куда входят такие хиты, как "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Трудно быть богом", "Комбинация", "Фишер", "Первая ракетка" и другие.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет