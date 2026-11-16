"Ландыши" расцветут зимой: Ника Здорик и Сергей Городничий снялись в специальном сезоне сериала

Завершились съемки с участием Ники Здорик и Сергея Городничего в продолжении популярного сериала, которое получило название "Ландыши. Целоваться не будем" (18+). Линия их героев Кати и Лёхи станет важной частью новых серий. О дате премьеры спецсезона в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) будет сообщено дополнительно.

Работа над новым сезоном проходила в Казани, также съемки шли в Москве и Подмосковье. История будет развиваться одновременно и в прошлом, и в настоящем, раскрывая героев с совершенно неожиданных сторон. Как события разных лет связаны между собой, станет одной из главных интриг новых серий проекта. Также создатели пока держат в секрете, почему в названии продолжения фигурирует загадочное "Целоваться не будем".

Ника Здорик, актриса:

"В этот раз "Ландыши" немного повернут камеру в другую сторону. Но Катя и Леха никуда не исчезнут. Мы придем и в этот специальный сезон, но чуть иначе. А тем, кто переживает за нашу пару, могу лишь сказать: скоро все узнаете".

Сергей Городничий, актер:

"Думаю, многие ждут от новых "Ландышей" ответа на вопрос: ну и что там Лёха? Он никуда не делся! Просто в этот раз это немного другая история. И кое-чему вы сильно удивитесь. Больше ничего не скажу — не делайте выводов раньше времени".

Режиссер-постановщик специального сезона — Михаил Пипия, работавший над предыдущей частью проекта — "Ландыши. Вторая весна". Авторы сценария — Василий Павлов при участии Анны Персиковой, продюсер и автор идеи — Юрий Сапронов. Производство — компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ Студией".

Проект пополнит линейку Wink Originals, куда входят такие хиты, как "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Трудно быть богом", "Комбинация", "Фишер", "Первая ракетка" и другие.