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Банки назвали человеческое отношение к клиентам главным козырем

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Высокая конкуренция в российском банковском секторе заставляет кредитные организации наращивать инвестиции в технологии и клиентский сервис. Несмотря на это, решающим конкурентным преимуществом участники рынка считают человеческое отношение к клиенту, которое не способен заменить искусственный интеллект.

Об этом на конференции Банка России "Фокус на клиента" заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин: "Мне кажется, банки сегодня, да и вчера, крайне клиентоориентированы. И это связано прежде всего с очень мощной конкуренцией, которая существует в банковском секторе. Сегодня любой клиент, от пенсионера до крупного предпринимателя, может получить качественные услуги по крайней мере в полудюжине крупнейших банков, а может, и больше".

По его словам, современные клиенты активно пользуются предложениями разных банков, выбирая наиболее выгодные условия для решения конкретных финансовых задач.

Одним из направлений конкуренции стало технологическое развитие: банки вкладывают средства в онлайн-сервисы и новые продукты, рассчитывая привлечь в том числе молодую аудиторию, привыкшую к цифровым решениям. Например, в ВТБ развитие технологий клиентского обслуживания называют одним из приоритетов инвестиций.

При этом, подчеркнул Костин, рост цифровизации и внедрение искусственного интеллекта не снижают значения профессиональных и человеческих качеств банковских сотрудников. "Конечно, ничто не заменит человека. Нельзя быть хорошим преподавателем в школе, не любя детей. Нельзя быть хорошим врачом, если ты равнодушен к пациенту. И точно так же нельзя быть успешным банкиром, если у тебя нет особого отношения, чуткости, понимания, человечности. Чего у искусственного интеллекта, надеюсь, не скоро появится. Я всегда говорю — вы попытайтесь посмотреть на проблему глазами клиента", — заключил Костин.

Гид потребителя

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