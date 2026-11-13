Банки повышают ставки по вкладам в преддверии конца года

Перед Новым годом российские банки улучшают условия по сберегательным продуктам, ориентируясь на рост расходов клиентов и спрос на вклады с фиксированной доходностью в преддверии праздников. Например, ВТБ с 13 ноября изменил условия по рублёвому вкладу сроком на четыре месяца.

По данным портала "Банки.ру", на начало ноября 2026 года сезонные новогодние вклады с повышенной доходностью предлагали только два банка, тогда как годом ранее к середине декабря такие предложения действовали уже у 17 кредитных организаций — то есть ассортимент праздничных продуктов обычно расширяется ближе к концу года.

"Конец года — период, когда люди особенно внимательно управляют ликвидностью: растут траты, и при этом хочется получить доходность по предновогодним вкладам. В дополнение к улучшенным условиям по накопительному счёту мы повышаем ставки и по депозитам, чтобы клиент мог собрать сбалансированную структуру сбережений", — пояснил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

По оценкам банка, россияне сохраняют интерес к сбережению средств: за десять месяцев текущего года объём розничных пассивов в российских банках увеличился на 3% (+1,7 трлн рублей) и приблизился к 67,6 трлн рублей. Ключевым драйвером роста выступают рублёвые накопительные счета: по итогам января-октября средства на них увеличились на 20% (+1,8 трлн рублей), достигнув 11,1 трлн рублей.

По прогнозам большинства аналитиков, ключевая ставка ЦБ по итогам года с высокой вероятностью останется на уровне 14% годовых; консервативный сценарий допускает её повышение до 14,5% при ускорении инфляции по итогам ноября.

Средние ставки по рублёвым вкладам в топ-20 банков по объёму депозитов физлиц выросли на всех сроках — от трёх месяцев до трёх лет — в период между сентябрьским и октябрьским заседаниями ЦБ, даже при сохранении ключевой ставки без изменений.