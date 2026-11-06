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Сбер: более 2 тыс. самарских предпринимателей получили компенсацию НДС за эквайринг

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По программе поддержки малого бизнеса за три квартала 2026 года Сбер выплатил предпринимателям Самарской области 5,9 млн руб. компенсации НДС за эквайринг. Средства получили более двух тысяч компаний региона.

С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Это снижает маржинальность небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, которые не платят НДС. Сбер возвращает таким предпринимателям 50% суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.

Условия получения простые: публичный договор эквайринга, действующий расчётный счёт в Сбере на конец квартала и заявка, поданная в СберБизнесе в разделе "Эквайринг". Деньги зачисляются на счёт в течение пяти рабочих дней после окончания квартала.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Самарская область по праву гордится своим предпринимательским духом — здесь всегда было много людей, готовых начать и развивать своё дело. Малый бизнес для региона — это основа повседневной жизни: рабочие места, сервисы рядом с домом, забота о людях. Мы видим, как важно поддержать предпринимателей в период адаптации к новым налоговым условиям, и поэтому компенсируем половину НДС за эквайринг. Особенно ценно, что 27 тыс. предпринимателей по стране впервые получили выплаты в третьем квартале — для многих это стало ощутимой помощью. Такая поддержка доступна любому предпринимателю с оборотом до 20 млн рублей в год. Присоединиться к программе можно в любой момент в онлайн-банке СберБизнес".

В Самарской области зарегистрировано более 70 тысяч юридических лиц и почти 95 тысяч ИП. Часть из них могут получить компенсацию.

Всего по стране по программе поддержки малого бизнеса за три квартала 2026 года Сбер выплатил 1,15 млрд руб. компенсации НДС за эквайринг. 27 тыс. новых клиентов подключились к программе в третьем квартале.

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