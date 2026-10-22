16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ составил портрет пользователя Пушкинской карты Крупный капитал требует персонального подхода ОТП Банк получил премию Frank Award 2026 за лучшие привилегии в сфере путешествий в премиальном сегменте ВТБ запускает скидки на покупки на Wildberries Более 1 млрд рублей компенсации НДС за эквайринг получили предприниматели в Сбере с начала года

Банки Финансы

ВТБ составил портрет пользователя Пушкинской карты

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2026 году ВТБ выпустил более 7,8 млн Пушкинских карт для пользователей 14-22 лет. В банке-операторе программы рассказали о том, кто пользуется этими картами.

Сейчас Пушкинской картой пользуются каждый второй молодой человек в возрасте 14-22 лет. Из них больше всего 17-летних молодых людей — с начала года они оформили себе более 1,15 млн карт. Далее следуют 16-летние (1,12 млн) и 18-летние (1,06 млн).

С начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,5 млрд рублей — на билеты в кино.

Наиболее активно оформляют пушкинские карты в Чувашии (84% от целевой аудитории), Татарстане (77%) и Оренбургской области (76%).

"Пушкинская карта за 5 лет работы программы уже стала привычным способом для молодых людей планировать досуг и открывать для себя культуру в каждом уголке России. При этом мы видим, что рост интереса к программе среди подростков продолжает укрепляться: карта помогает школьникам и студентам чаще бывать в кино, театрах, музеях и на концертах. Для банка это также возможность выстроить отношения с молодежью с самого раннего возраста", — подчеркнул Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях "Госуслуги Культура" и ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент банка). Оформление займет несколько минут.

В ВТБ напоминают, что остаток лимита текущего года не переходит на следующий год, при этом его можно потратить на билеты на культурные мероприятия 2027 года. Купив их заранее, участники программы получат билеты уже сейчас и сохранят новый лимит в 5 тыс. рублей на следующий год.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1