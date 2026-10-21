16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 1 млрд рублей компенсации НДС за эквайринг получили предприниматели в Сбере с начала года Сбер пришлет в чат итоги разговора на "горячей линии 900" ОТП Банк объяснил, с какой суммы на самом деле будет взыматься налог по вкладам с 2027 года Сбер запустил бесплатный курс по финансовому антифроду Сбер перевел обслуживание кредитных продуктов для розничных клиентов на российское ПО

Банки Финансы

Более 1 млрд рублей компенсации НДС за эквайринг получили предприниматели в Сбере с начала года

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По программе поддержки малого бизнеса за три квартала 2026 года Сбер выплатил 1,15 млрд руб. компенсации НДС за эквайринг. В третьем квартале к программе подключились 27 тыс. новых клиентов.

Среди регионов страны по общей сумме выплат и их количеству лидирует Московская область, по среднему размеру компенсации — Республика Башкортостан и Свердловская область. В тройку по объёму выплат также вошли Краснодарский край и Ростовская область.

С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Это снижает маржинальность небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн руб., которые не платят НДС. Сбер возвращает таким предпринимателям 50% суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.

"Мы помогаем малому бизнесу снизить налоговую нагрузку, компенсируя половину НДС за эквайринг. Особенно ценно, что 27 тыс. впервые получили выплаты в третьем квартале — для многих это стало ощутимой помощью в период адаптации к новым налоговым условиям. Такая поддержка доступна любому предпринимателю с оборотом до 20 миллионов рублей в год. Присоединиться к программе можно в любой момент в онлайн-банке СберБизнес", — отметил директор дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Сергей Шубочкин.

Чтобы получить деньги, предпринимателю достаточно работать по публичному договору эквайринга, иметь расчётный счёт в Сбере на последний день квартала и подать заявление в СберБизнес в разделе "Эквайринг". Компенсация поступит на счёт в течение пяти рабочих дней после завершения квартала.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1