Более 1 млрд рублей компенсации НДС за эквайринг получили предприниматели в Сбере с начала года

По программе поддержки малого бизнеса за три квартала 2026 года Сбер выплатил 1,15 млрд руб. компенсации НДС за эквайринг. В третьем квартале к программе подключились 27 тыс. новых клиентов.
Среди регионов страны по общей сумме выплат и их количеству лидирует Московская область, по среднему размеру компенсации — Республика Башкортостан и Свердловская область. В тройку по объёму выплат также вошли Краснодарский край и Ростовская область.
С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Это снижает маржинальность небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн руб., которые не платят НДС. Сбер возвращает таким предпринимателям 50% суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.
"Мы помогаем малому бизнесу снизить налоговую нагрузку, компенсируя половину НДС за эквайринг. Особенно ценно, что 27 тыс. впервые получили выплаты в третьем квартале — для многих это стало ощутимой помощью в период адаптации к новым налоговым условиям. Такая поддержка доступна любому предпринимателю с оборотом до 20 миллионов рублей в год. Присоединиться к программе можно в любой момент в онлайн-банке СберБизнес", — отметил директор дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Сергей Шубочкин.
Чтобы получить деньги, предпринимателю достаточно работать по публичному договору эквайринга, иметь расчётный счёт в Сбере на последний день квартала и подать заявление в СберБизнес в разделе "Эквайринг". Компенсация поступит на счёт в течение пяти рабочих дней после завершения квартала.
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