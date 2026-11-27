На международной конференции AI Journey Сбер представил новую линейку роботов — антропоморфного робота Грина 2.0, робота-атлета Юни и робота-курьера. Все три платформы развиваются на базе собственной нейросетевой модели от Сбера GreenVLA 2.0 и демонстрируют разные направления развития физического искусственного интеллекта: выполнение сложных манипуляций с предметами, управление движениями тела и решение прикладных задач в городской среде.

Ключевой анонс — новое поколение универсального антропоморфного робота Грина 2.0, предназначенного для выполнения задач, сочетающих перемещение в пространстве и взаимодействие с предметами. Благодаря согласованному управлению руками, ногами и корпусом робот способен выполнять сложные последовательности действий. По сравнению с предыдущим поколением у Грина 2.0 увеличилось количество степеней свободы, повысилась грузоподъёмность рук, он в целом стал гибче. Более подвижная конструкция позволяет обучать робота сложным движениям и новым физическим навыкам, расширяя круг задач, которые ему можно поручить, а в перспективе — осваивать новые профессии. Развитие платформы сопровождается расширением собственного производства компонентов в центре робототехники Сбера.

Юни — робот-атлет. Он выполняет сложные динамические движения, хореографические и акробатические элементы. На этой платформе инженеры Сбера отрабатывают навыки физического ИИ — точность управления телом, координации движений и сохранения равновесия. Эти навыки необходимы роботам для работы в сложной физической среде, в том числе рядом с людьми.

Робот-курьер для доставки "последней мили" проходит пилотные испытания в одном из районов Москвы. Специальная колёсно-шагающая платформа успешно преодолевает бордюры, лестницы и другие городские препятствия. Конструкция рассчитана на работу и в дождь, и в снег. В перспективе такие роботы смогут доставлять заказ до двери, преодолевая препятствия, недоступные обычным колёсным роботам.

Общая интеллектуальная основа семейства роботов Сбера — собственная модель GreenVLA 2.0. Это физический искусственный интеллект и для универсальных антропоморфных платформ, и для специальных воплощений с разными форм-факторами под конкретные задачи бизнеса. На базе модели роботы постоянно накапливают опыт взаимодействия с физическим миром, а технологии управления ими развиваются быстрее.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Год назад мы заявили о создании линейки роботов, которые смогут выполнять самые сложные движения и лучше адаптироваться к окружающей среде. Сегодня мы представляем сразу три платформы роботов с общей ИИ-моделью. Нам важно, чтобы роботы могли самостоятельно выполнять полезную для человека работу. Сейчас мы активно тестируем свои технологии в ретейле и доставке, а наши эксперименты в искусстве, балете и спорте расширяют представления о границах возможного. Мы также развиваем собственную инженерную базу и производство компонентов в России. Всё это формирует базу для развития робототехники в нашей стране и нашей экономики".

Грин 2.0, Юни и робот-курьер дополнили линейку роботов Сбера, в которую уже входят Грин и Воркер.

AI Journey — ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.