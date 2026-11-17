ВТБ и WB Банк, входящий в группу Wildberries, запускают пилотный проект мультибанкинга — технологии, которая с согласия пользователя объединяет счета разных финансовых организаций в едином интерфейсе. Клиенты смогут видеть баланс и переводить деньги между своими счетами в двух банках без перехода в другое приложение.
Для участия в пилоте необходим полностью верифицированный банковский счет и актуальные версии приложений обеих организаций. На первом этапе в приложении ВТБ Онлайн появится баланс кошелька пользователя на Wildberries с возможностью перевода денег между счетами через СБП, а в кошельке WB Банка — отображение счетов и сбережений в ВТБ. Просмотр истории операций и другие функции банки планируют добавить позже.
"Потенциальная аудитория здесь составит десятки миллионов человек", — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Проект реализуется на фоне перехода российского финансового рынка на технологию открытых API: Банк России изначально планировал сделать её обязательной для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний с 2026 года, но позже отложил сроки. С 2026 года их использование должно было стать обязательным для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний, однако обмен данными через Open API станет обязательным для российского финансового рынка позже 2026 года — срока, который ранее установил ЦБ. ВТБ параллельно развивает аналогичные пилотные проекты открытого банкинга с другими крупными кредитными организациями, где клиентам доступны просмотр счетов, карт и истории операций, а также переводы через СБП.
Сотрудничество ВТБ и Wildberries развивается с начала 2026 года: ранее стороны объявили о стратегическом партнёрстве, в рамках которого предполагается объединить клиентскую базу — около 30 млн клиентов ВТБ и 80 млн пользователей Wildberries.
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