Российские банки увеличат выплаты кешбэка клиентам по итогам года

Совокупный объём кешбэка, который российские банки выплатят клиентам по итогам 2026 года, вырастет на 25 млрд рублей и составит 470–480 млрд рублей. Рост обеспечат за счёт более точечной настройки программ лояльности — банки перенаправляют бюджеты в наиболее востребованные категории трат, партнёрские акции и персональные предложения.

Участники рынка отмечают, что клиенты стали более рациональны в выборе условий: пользователи сравнивают предложения разных банков, выбирают категории с максимальной доходностью и распределяют покупки между несколькими картами. По данным ВТБ, около 85% клиентов сознательно выбирают категории с наибольшей выгодой. В результате конкуренция между банками смещается от самого факта наличия карты к доле повседневных операций клиента по этой карте.

"Банк может сознательно потратить на нового клиента больше, чем получит в первый месяц, но это должно быть просчитанное решение", — отметил в интервью "Известиям" начальник управления "Программы лояльности" ВТБ Роман Синенко.

Наиболее востребованной категорией у держателей карт остаются супермаркеты — их доля в тратах клиентов растёт с сентября прошлого года. В число популярных категорий также входят аптеки, кафе и рестораны, а также кешбэк "за все покупки", спрос на который зависит от сезона. В сентябре аптеки вновь вошли в тройку самых востребованных категорий как в массовом, так и в премиальном сегменте.

Участники рынка также расширяют трактовку программ лояльности за пределы кешбэка за покупки. Например, в ВТБ она включает кешбэк за транзакционную активность и доходы по вкладам и накопительным счетам, а также другие формы вознаграждения.

"Клиент голосует рублём. Если он видит более выгодное предложение, он быстро перестраивает своё поведение", — резюмировал Синенко.