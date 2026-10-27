16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ОТП Карта" признана самой выгодной для покупок на распродажах ОТП Банк запустил акцию "Юань без комиссии" ВТБ составил портрет пользователя Пушкинской карты Крупный капитал требует персонального подхода ОТП Банк получил премию Frank Award 2026 за лучшие привилегии в сфере путешествий в премиальном сегменте

Банки Финансы

"ОТП Карта" признана самой выгодной для покупок на распродажах

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"ОТП Карта" от ОТП Банка заняла первое место в рейтинге дебетовых карт для выгодных покупок во время распродаж, подготовленном экспертами финансового маркетплейса Банки.ру, набрав 9 баллов.

Эксперты оценивали условия обслуживания и выпуска карт, возможность моментального и цифрового оформления, а также доступность кешбэка в популярных категориях покупок: на маркетплейсах, одежду и обувь, электронику, детские товары, товары для дома и ремонта.

"ОТП Карта" стала лидером рейтинга благодаря сочетанию бесплатного обслуживания, удобного оформления и широкого выбора категорий для получения кешбэка. Кроме того, карта стала единственной в рейтинге, которую можно оформить на Банки.ру.

По карте можно получать до 10% кешбэка в категориях "Хобби" и "Цветы", 5% — за покупки детских товаров, товаров для дома и ремонта, одежды, а также 2% — на маркетплейсах и электронике. Дополнительно держателям карты доступна скидка до 30% на Ozon на товары с "зеленой ценой". На остаток средств можно получать до 11,5% годовых по накопительному счету с ежемесячной капитализацией. 

Всего в рейтинг вошли дебетовые карты, соответствующие критериям отбора экспертов. При выборе карт аналитики учитывали не только размер кешбэка, но и возможность получать вознаграждение в востребованных категориях, условия бесплатного обслуживания и доступность оформления. Эти преимущества особенно актуальны в период крупных распродаж, когда дополнительные бонусы и скидки помогают сделать покупки выгоднее.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1