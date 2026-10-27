"ОТП Карта" признана самой выгодной для покупок на распродажах

"ОТП Карта" от ОТП Банка заняла первое место в рейтинге дебетовых карт для выгодных покупок во время распродаж, подготовленном экспертами финансового маркетплейса Банки.ру, набрав 9 баллов.

Эксперты оценивали условия обслуживания и выпуска карт, возможность моментального и цифрового оформления, а также доступность кешбэка в популярных категориях покупок: на маркетплейсах, одежду и обувь, электронику, детские товары, товары для дома и ремонта.

"ОТП Карта" стала лидером рейтинга благодаря сочетанию бесплатного обслуживания, удобного оформления и широкого выбора категорий для получения кешбэка. Кроме того, карта стала единственной в рейтинге, которую можно оформить на Банки.ру.

По карте можно получать до 10% кешбэка в категориях "Хобби" и "Цветы", 5% — за покупки детских товаров, товаров для дома и ремонта, одежды, а также 2% — на маркетплейсах и электронике. Дополнительно держателям карты доступна скидка до 30% на Ozon на товары с "зеленой ценой". На остаток средств можно получать до 11,5% годовых по накопительному счету с ежемесячной капитализацией.

Всего в рейтинг вошли дебетовые карты, соответствующие критериям отбора экспертов. При выборе карт аналитики учитывали не только размер кешбэка, но и возможность получать вознаграждение в востребованных категориях, условия бесплатного обслуживания и доступность оформления. Эти преимущества особенно актуальны в период крупных распродаж, когда дополнительные бонусы и скидки помогают сделать покупки выгоднее.