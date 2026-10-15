ВТБ рассказал, стоит ли сегодня оформлять рыночную ипотеку

Если у человека есть очевидная потребность в жилье, и он может себе его позволить — в том смысле, что платёж комфортен и составляет до 50% семейного бюджета, целесообразно оформить ее сейчас. Сегодня рынок предлагает понятные и рабочие инструменты, включая рефинансирование, которые позволяют управлять нагрузкой и снижать её по мере снижения ставок. Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ, генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Сергей Бабин.

"Ипотеку нужно брать тогда, когда у вас сформировались четкая потребность и возможность. Если они есть, ждать не имеет смысла. Главное правило: ипотека — это не ставка, а платёж", — отметил эксперт.

По его словам, ожидание не всегда выгодно. Во-первых, сложно прогнозировать, когда ставки опустятся до комфортного для каждого конкретного заемщика уровня и опустятся ли до него вообще. Кроме того, пока ставки снижаются медленно, а цены на жилье растут, что "съедает" экономию. В 2027 году, по его прогнозам, цена квадратного метра на вторичке будет расти быстрее, чем на первичке.

"По нашим оценкам, цена "квадрата" на первичке вырастет к уровню 2026 года примерно в 1,08 раза, а на вторичке — в 1,1. То есть откладывая покупку вторички, вы рискуете застать её дороже, чем сейчас. Если вы уже присмотрели квартиру или хотя бы имеете четкие представления о том, в каком районе хотите жить и какую инфраструктуру иметь по соседству, того, что вам нужно, позже может просто не оказаться на рынке. Для клиентов, которые арендуют квартиру, ожидание тоже обернется лишними затратами", — резюмировал Сергей Бабин.