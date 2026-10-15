16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ рассказал, стоит ли сегодня оформлять рыночную ипотеку ВТБ: ипотечные заемщики стали чаще покупать уже введённые в эксплуатацию новостройки Эксперт рассказал, какое жилье сегодня выгоднее покупать Бизнес назвал комфортную ставку для запуска нового инвестиционного цикла — 8–10% годовых Рыночная ипотека обгонит льготную по числу сделок по итогам 2026 года — прогноз ВТБ

Банки Финансы

ВТБ рассказал, стоит ли сегодня оформлять рыночную ипотеку

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Если у человека есть очевидная потребность в жилье, и он может себе его позволить — в том смысле, что платёж комфортен и составляет до 50% семейного бюджета, целесообразно оформить ее сейчас. Сегодня рынок предлагает понятные и рабочие инструменты, включая рефинансирование, которые позволяют управлять нагрузкой и снижать её по мере снижения ставок. Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ, генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Сергей Бабин.

"Ипотеку нужно брать тогда, когда у вас сформировались четкая потребность и возможность. Если они есть, ждать не имеет смысла. Главное правило: ипотека — это не ставка, а платёж", — отметил эксперт.

По его словам, ожидание не всегда выгодно. Во-первых, сложно прогнозировать, когда ставки опустятся до комфортного для каждого конкретного заемщика уровня и опустятся ли до него вообще. Кроме того, пока ставки снижаются медленно, а цены на жилье растут, что "съедает" экономию. В 2027 году, по его прогнозам, цена квадратного метра на вторичке будет расти быстрее, чем на первичке.

"По нашим оценкам, цена "квадрата" на первичке вырастет к уровню 2026 года примерно в 1,08 раза, а на вторичке — в 1,1. То есть откладывая покупку вторички, вы рискуете застать её дороже, чем сейчас. Если вы уже присмотрели квартиру или хотя бы имеете четкие представления о том, в каком районе хотите жить и какую инфраструктуру иметь по соседству, того, что вам нужно, позже может просто не оказаться на рынке. Для клиентов, которые арендуют квартиру, ожидание тоже обернется лишними затратами", — резюмировал Сергей Бабин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1