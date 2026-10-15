Бизнес назвал комфортную ставку для запуска нового инвестиционного цикла — 8–10% годовых

14 октября на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт! Казань" участники пленарной сессии о новом инвестиционном цикле обсудили, при каких условиях компании готовы вкладывать средства в новые проекты. Руководители ГК "Азот" и девелоперской компании GloraX назвали ориентир по стоимости заёмных денег в диапазоне 8–10% годовых — именно при такой ставке, по их оценке, окупаются крупные долгосрочные проекты.

Зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун отметил, что инвесторам нужны понятные сигналы о доступности финансирования уже сейчас. По его наблюдениям, решения о запуске новых проектов за последние девять месяцев стали откладываться, хотя действующие кредитные линии продолжают выдаваться по ранее подписанным обязательствам — госкорпорация совместно с коммерческими банками, включая ВТБ, выдаёт финансирование на сотни миллиардов рублей. Чтобы проекты стартовали раньше, ВЭБ.РФ обсуждает с профильными министерствами, включая Минпромторг, механизм, при котором инвестор получал бы заранее решение о доступности финансирования с 2027 года — такой механизм пока нигде не закреплён.

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что республика занимает третье место в стране по объёму инвестиций в основной капитал: за первое полугодие 2026 года привлечено 777,9 млрд рублей. Приоритетными отраслями для нового инвестиционного цикла названы нефтехимия, машиностроение, биотехнологии, ИТ и искусственный интеллект. В республике действуют три особые экономические зоны, пять территорий опережающего развития и более 114 промышленных парков, а системные меры по улучшению условий для бизнеса объединены в дорожную карту до 2030 года, включающую более 100 мероприятий.

Гендиректор ГК "Азот" Всеволод Бебутов рассказал, что группа разместила облигации примерно на 20 млрд руб. по ставке 16,5% годовых с ежемесячным купоном. По его словам, для долгосрочных инвестпроектов такая ставка высока: по расчётам компании, окупаемость крупных вложений возможна при ставке не более 10%. Подготовка крупного проекта теперь занимает три года вместо двух, увеличились и сроки его реализации; ключевой проект группы "Аммоний-2" технологически проработан, но не обеспечен финансированием, а контрактные сроки не позволяют долго ждать.

Управляющий партнёр GloraX Глеб Шурпик сообщил, что комфортной для девелоперов была бы ставка 8–9% годовых, тогда как компания сейчас размещает зелёные облигации по ставке 19,5%. По его словам, при дорогом капитале девелоперам приходится больше внимания уделять себестоимости и структуре капитала, однако в перспективе четырёх-пяти лет рынок, по его оценке, выйдет на новый этап развития.

Гендиректор УК "Группа ГМС" Артём Молчанов отметил, что инвестиционную паузу в отрасли компенсирует спрос в опорных направлениях — нефтегазовом оборудовании, атомной и тепловой энергетике, ЖКХ. Основным драйвером роста для машиностроителей он назвал рынки, высвободившиеся после ухода иностранных партнёров: портфель заказов на оборудование для сжижения газа превысил 100 млрд руб., а заказы на насосы для тепловой энергетики, по его словам, достигли исторического максимума, при этом компания сталкивается с дефицитом мощностей. Для расширения производства группа привлекает в том числе кредиты ВТБ, ставку по которым субсидирует Фонд развития промышленности: в работе два проекта общим объёмом капвложений около 14 млрд руб. От инвестпрограммы в Татарстане объёмом около 17 млрд руб. компания ожидает выручку более 100 млрд руб. в 2026–2027 годах. Ставка, по словам Молчанова, остаётся высокой даже с учётом субсидий.

Модератор сессии подытожил, что регионы с развитой промышленной базой и выстроенной работой с инвесторами, такие как Татарстан, подходят к новому инвестиционному циклу с запасом устойчивости.