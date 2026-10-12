Мошенников можно победить только вместе: Сбер объединяет россиян против киберпреступников

Сбер запускает масштабную кампанию и предлагает объединиться против кибермошенников. Восемь из десяти преступлений против россиян совершаются по телефону и в мессенджерах. Кибермошенничество стало общей проблемой, и решить её можно только вместе: для этого каждый человек может подключить себе и близким бесплатные сервисы защиты в СберБанк Онлайн. 10 миллионов клиентов Сбера уже подключили сервисы и присоединились к общему движению против мошенничества.

Героем кампании стал главный "советский следователь" Леонид Каневский — в серии роликов объяснит, как не попасться на уловки мошенников. Чем больше людей будет знать схемы злоумышленников и пользоваться защитой, тем меньше у преступников шансов на успех. Среди тех, кто подключит сервисы безопасности, Сбер разыграет 50 миллионов бонусов "Спасибо": банк выберет 1000 победителей, и каждый получит по 5 тысяч бонусов.

Сбер системно защищает клиентов от мошенничества. С начала года банк уберёг от киберпреступников 7,4 миллионов россиян — общий объём спасённых средств превышает 220 миллиардов рублей. За 2026 год системы Сбера заблокировали свыше 11,4 миллионов звонков с мошеннических номеров — это больше 43 тысяч ежедневных звонков. Кроме того, в этом году Сбер выявил около 5 миллионов вредоносных приложений и вирусов на устройствах клиентов с помощью бесплатного встроенного антивируса в СберБанк Онлайн. Сбер также возвращает средства со счетов мошенников клиентам других банков: в 2026 году сумма таких возвратов превысила 3 миллиардов рублей.

Люди не только защищаются сами, но и помогают Сберу. Через сервис "Сообщите о мошенниках" в СберБанк Онлайн клиенты могут рассказать о мошеннических реквизитах, номерах телефонов и ссылках, которые используют злоумышленники. Каждый месяц в банк приходит более 17 тысяч таких сообщений — люди рассказывают о реальных мошенниках, с которыми столкнулись. Банк проверяет каждое обращение — это помогает быстрее выявлять новые схемы, блокировать номера и реквизиты и защищать других клиентов. Чаще всего о мошенниках сообщают клиенты Сбера из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской и Нижегородской областей.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Кибермошенники стали настолько серьёзной угрозой, что люди сами начали объединяться: подключают защиту себе и близким, делятся друг с другом правилами безопасности, проводят беседы с родителями, сообщают о подозрительных звонках. Наша кампания — это ответ на запрос российского общества, естественная реакция на общую угрозу и желание защитить тех, кто рядом. Мы просто решили помочь людям — удобными бесплатными сервисами, информационными материалами, полезными роликами с Леонидом Каневским. Именно так и формируется цифровое движение против мошенников. Главное — чтобы люди не остались один на один с обманом, и мы общими усилиями, наконец, победили глобальную проблему современности под названием "кибермошенничество".

В разделе "Безопасность" приложения СберБанк Онлайн доступно больше 30 бесплатных инструментов защиты: определитель номера; антивирус для смартфона; проверка утечек данных; уровень защиты, показывающий состояние защиты; возможность назначить доверенное лицо для подтверждения подозрительных операций; блокировка звонков мошенников. Подключение этих сервисов — не только личная защита, но и вклад в общую безопасность и забота о близких, особенно подростков и людей старшего поколения. Дополнительно работает "Кибрарий" — образовательные материалы с простыми инструкциями для себя и близких. Всё это доступно бесплатно в СберБанк Онлайн и экосистеме Сбера.