ПСБ предложил самозанятым сервис безналичных расчетов за поставку товаров и оказание услуг через Систему быстрых платежей.

Подключиться к сервису просто: в разделе "Сервисы" мобильного приложения ПСБ достаточно выбрать опцию "Самозанятость", ознакомиться с условиями подключения, заполнить платежные реквизиты и подключиться к СБП в статусе самозанятого. После этого в приложении можно сгенерировать QR-код или платежную ссылку с уже заполненными реквизитами и отправить контрагенту любым удобным способом для оплаты.

В мобильном приложении самозанятые могут отслеживать историю операций, сменить счет, на который будет поступать оплата от контрагентов, а также настроить опцию по возврату денежных средств.

"Моментальное зачисление средств в любое время суток через СБП за оказанные услуги и реализацию товаров упрощает финансовое взаимодействие самозанятых с контрагентами, позволяя уделять больше времени развитию собственного дела. Новый функционал будет особенно интересен самозанятым, которые работают дистанционно и получают регулярные платежи на небольшие суммы от контрагентов по всей стране", — отметил Сергей Матвеев, руководитель департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ.