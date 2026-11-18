По данным аналитиков Россельхозбанка, среди регионов Приволжского федерального округа сильнее всего интерес к долгосрочным вкладам за год вырос в Оренбургской (+24,7%), Ульяновской (+23,1%), Самарской (+23,0%), Саратовской (+22,6%) и Пензенской (+21,9%) областях. Отметку в +10% преодолели Кировская область (+15,9%) и Удмуртия (+11,7%). Больше всего таких запросов в абсолютных цифрах — в Нижегородской области: почти 7 тыс. за год (+3,8%).

Однако в четырех республиках интерес к длинным вкладам снизился: в Татарстане (−10,7%), Чувашии (−6,4%), Марий Эл (−3,6%) и Башкортостане (−2,4%).

По округу в целом спрос на краткосрочные вклады снизился, хотя в некоторых регионах интерес к ним все же увеличился: в Кировской (+24,1%), Оренбургской (+16,5%), Пензенской (+11,5%) и Самарской (+10,5%) областях. Единственным регионом, где вырос спрос на вклады, продолжительностью 6 месяцев, стала Республика Марий Эл (+6,5% год к году).

Аналитики Россельхозбанка проанализировали поисковые запросы жителей ПФО и выяснили, что за последний год интерес к долгосрочным вкладам вырос на 8%, в то время как запросов о коротких вкладах на 3 и 6 месяцев стало на 26% меньше. Причем интерес к сбережениям имеет сезонный характер: осень традиционно характеризуется повышенной поисковой активностью потенциальных вкладчиков, а летом количество запросов о сберегательных продуктах снижается.

За последние 12 месяцев жители Поволжья интересовались темой долгосрочных вкладов (от 1 года и дольше) более 40 тыс. раз — на 8,3% больше, чем годом ранее. Интерес к более коротким вкладам за тот же период снизился.

Интерес к долгосрочным вкладам каждый год растет осенью и достигает максимума в октябре–декабре. С сентября по декабрь 2025 года эта тема интересовала жителей ПФО на 17,7% чаще, чем в те же месяцы 2024 года, а в сентябре 2025 года — на 85% чаще, чем годом ранее. При этом в зимние месяцы интерес к накоплениям снижается. Реже всего интерес к накоплениям возникает в мае и июне — в сезон отпусков и дачных работ.

Доля запросов о долгосрочных банковских продуктах среди всех запросов о вкладах выросла с 35% до 43%, а в июле 2026 года составила почти половину всех запросов пользователей из Поволжья.

"Статистика запросов показывает, как меняется оценка вкладчиками целевого горизонта накоплений с точки зрения максимизации своего дохода. Больше года ключевая ставка снижалась, и люди стали думать о том, как зафиксировать доходность на более длительный срок. Поэтому популярность запросов на "полугодовые" и "трехмесячные" депозиты падает, а поиск долгосрочных вкладов — растет. Наиболее взвешенной стратегией для вкладчиков будет диверсификация сбережений: основную сумму разместить на длинном вкладе, а резерв на текущие расходы держать на накопительном счете, с которого деньги можно снять в любой момент", — отмечают в Россельхозбанке.