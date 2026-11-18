Во вторник, 17 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП в пос. Стройкерамика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:13 38-летняя женщина на Renault Logan ехала по ул. Петра Монастырского. В районе дома № 2 она не выбрала безопасную скорость и врезалась в припаркованную фуру Mercedes-Benz.

В результате пострадала сама автомобилистка, а также ее 10-летняя пассажирка. Ребенка госпитализировали.