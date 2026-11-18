С 5 по 20 ноября в России проходит кампания "Мы вместе делаем добро". Она благодарит волонтеров, которые вместе с Добро.рф меняют жизнь людей, и показывает молодежи, что делать добро может каждый.

Ролики кампании выходят на телеканалах Самарской области. Главная идея кампании заключается в том, что вместе делать добро эффективнее, а волонтерство - естественная и доступная часть жизни, которая помогает развиваться и чувствовать себя частью сообщества.

Современное волонтерское движение России зародилось на Олимпиаде-2014 в Сочи, а Год добровольца (волонтера) в 2018 г. придал ему новый импульс. Сегодня добровольчество стало частью культурного кода страны. По данным опроса ВЦИОМ и Добро.рф (март 2026 г.), за последний год в волонтерской деятельности участвовали 37% россиян, а в 2023 г. таких было 27%. Среди подростков 14-17 лет этот показатель достигает 40%.

Добровольческое движение Самарской насчитывает свыше 286 тыс. человек и охватывает все сферы жизни, от поддержки участников СВО и гуманитарных миссий до адресной помощи гражданам. Именно благодаря активному участию самых неравнодушных жителей губернии, за последние годы Самарская область восемь раз удостаивалась звания "Регион добрых дел".

"Мы благодарим каждого, кто вместе с Добро.рф меняет жизнь людей к лучшему. Волонтерство давно вышло за пределы узкого круга активистов. Волонтеры - это люди, занятые на учебе или работе, и все же они находят время для тех, кому нужна помощь. Они помогают пожилым, поддерживают участников СВО и их семьи, первыми приезжают туда, где случилась беда. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек знал, что прийти в добровольчество просто и начать можно с одного небольшого дела: субботника, донорской акции, помощи соседу. Вместе это получается лучше", - отметил руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

Авторы кампании исходят из того, что многие молодые люди все еще считают волонтерство занятием "суперактивистов" с большим запасом свободного времени. Нехватку времени главным препятствием называют и участники опроса ВЦИОМ (так ответили 70%). При этом, по данным исследования Академии "Добрино", 60% активистов выбирают гибкие форматы и присоединяются к разным проектам, не причисляя себя к какому-либо волонтерскому движению.

Подходящий формат помогает найти платформа Добро.рф. Число ее пользователей достигло 10 млн, из них 204 тыс. - жители Самарской области. Умный поиск платформы сам определяет геолокацию и предлагает возможности рядом с домом, ИИ-консультант подбирает волонтерские вакансии. Вместе с Минцифры России на портале "Госуслуги" открыт раздел "Хочу быть полезным". Также выбрать занятие по интересам или запустить собственный социальный проект можно очно в любом из 25 Добро.Центров Самарской области.

По данным опроса ВЦИОМ и Добро.рф, 61% волонтеров приходят в добровольчество, чтобы быть среди единомышленников, а 66% - чтобы чувствовать себя полезными членами общества. Для подростков и студентов точкой входа чаще всего становятся школа и вуз. В четвертом сезоне программы "Обучение служением" почти 1 млн обучающихся решают реальные задачи, которые ставят НКО, госучреждения и бизнес.

Исследование "Добрино", в основе которого опрос 3067 участников экосистемы Добро.рф, показало, что 81% молодых волонтеров стали чаще интересоваться общественными проблемами и помогать окружающим, столько же обрели уверенность в своих силах. У 71% выросли успеваемость и эффективность в работе, 69% стали более эмпатичными.

Вовлечение молодежи в добровольчество входит в задачи, поставленные президентом России: к 2030 г. в добровольческую и общественную деятельность должны быть вовлечены 45% молодых людей. Кампания проходит по национальному проекту "Молодежь и дети".