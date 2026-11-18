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В среду, 18 ноября, в связи с аварийной ситуацией на электросетях с 10:00 до 14:00 будут отключены светофорные объекты на участке улицы Демократической и Волжского шоссе, сообщает минтранс Самарской области. На месте ведутся восстановительные работы.