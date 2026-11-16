Антон Быковский: «Игровой индустрии России не хватает опытных специалистов»

Геймдев (разработка видеоигр) в России медленно, но верно набирает обороты. Однако необходимо развитие собственной инфраструктуры и корректировка образовательных программ для технических специалистов. Своим видением на это и перспективы развития рынка в целом поделился директор игрового направления «Ростелекома» Антон Быковский.

— Антон, как вы оцениваете текущее состояние российского геймдева? Какие тренды и проблемы можете выделить?

— Российский геймдев сейчас находится в стадии перестройки и постепенного роста. За последние несколько лет индустрии пришлось адаптироваться к новым условиям: изменились способы оплаты, продвижения и распространения игр, часть привычных зарубежных сервисов стала недоступна. Также среди негативных изменений — уход некоторых компаний с российского рынка, отъезд части опытных специалистов и снижение объема частных инвестиций.

При этом разработка игр в России продолжается: ускорился процесс развития собственной инфраструктуры, появляются новые студии, образовательные программы, конкурсы и меры поддержки. Крупные компании стали активнее развивать собственные игровые площадки и работать с российскими разработчиками, в том числе с небольшими студиями, помогая им с продвижением, тестированием и выходом на аудиторию.

Среди основных тенденций можно выделить рост интереса к играм для персональных компьютеров и мобильных устройств, развитие отечественных платформ и интерес разработчиков к российской истории, культуре и литературе. Увеличивается и число инди-проектов — игр, которые создают небольшие независимые команды без поддержки крупных издателей или инвесторов.

— Каковы особенности отечественной разработки видеоигр?

— У российских разработчиков традиционно сильная техническая подготовка. Многие команды хорошо работают со сложными игровыми системами, сетевыми технологиями, серверной частью, физикой и графикой.

Еще одна особенность — умение работать с ограниченным бюджетом. Российские студии часто создают проекты меньшими командами, чем крупные зарубежные компании. Но у такой модели есть и сложности. Команды иногда берутся за слишком масштабные проекты, недооценивают сроки разработки и недостаточно внимания уделяют продвижению игры.

Также у российских разработчиков есть большой выбор культурных и исторических тем. Но для успеха недостаточно только использовать знакомые образы. Игра должна быть привлекательной для аудитории за счет сюжета, механик, визуального и звукового исполнения, а также удобного управления. Важно, чтобы у проекта была своя отличительная особенность — например, необычная система перемещения или новый способ взаимодействия с игровым миром.

Что касается технической составляющей, то зарубежные инструменты пока занимают значительную часть рынка, потому что команды годами выстраивали на них рабочие процессы. При этом в России есть конкурентоспособные решения в сфере платежей, серверной инфраструктуры, информационной безопасности и цифрового распространения игр.

— Какое место российские разработчики и их проекты занимают на мировом рынке?

— Игровой рынок по своей природе международный, и качественный проект может найти аудиторию в разных регионах. Да и многие команды зачастую формируются из представителем различных стран. Среди известных проектов, связанных с российскими или русскоязычными разработчиками, можно назвать "Мир танков", Atomic Heart ("Атомное сердце" - Прим. ред.), War Thunder ("Военный гром" - Прим. ред.), STALCRAFT: X ("Сталкрафт Икс - Прим. ред.), Standoff 2 ("Стендофф" - Прим. ред.), "Ил-2 Штурмовик", CarX ("КарИкс - Прим. ред.), Warhammer 40,000: Rogue Trader ("Вархаммер: вольный торговец" - Прим. ред.) Pathfinder: Wrath of the Righteous ("Следопыт: гнев праведников - Прим. ред.).

На российском рынке сегодня разрабатывают много небольших мобильных и компьютерных игр. Такие проекты требуют меньше времени и денег, поэтому начинающим студиям проще начать именно с них.

Одновременно появляются более крупные сюжетные, ролевые, тактические и многопользовательские игры для персональных компьютеров. Такие проекты обычно разрабатываются несколько лет и требуют большой команды.

Наиболее понятными рынками для российских студий остаются Россия и страны СНГ. Также перспективными направлениями являются Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Европейский и американский рынки тоже важны, но работать на них сейчас сложнее из-за платежных, юридических и маркетинговых ограничений.

Однако важно учитывать, что выход на зарубежный рынок — это не только перевод текста и диалогов. Игру необходимо адаптировать к экономическим, юридическим и культурным особенностям конкретной страны. Обычно значительную часть этой работы берет на себя издатель, который помогает проекту выйти к зарубежной аудитории.

— Вы упомянули об оттоке специалистов с российского рынка геймдева. Какие сегодня в дефиците?

— На рынке особенно не хватает опытных технических специалистов: программистов, разработчиков игровых движков, специалистов по серверной части, технических художников и экспертов по оптимизации. Также есть дефицит продюсеров и руководителей проектов, которые уже выпускали игры и понимают весь цикл разработки.

Начинающих художников и геймдизайнеров достаточно много, но компаниям нужны кандидаты с портфолио и опытом командной работы. Ответить на этот запрос рынка можно за счет корректировки образовательных программ. Да, их количество растет: в вузах есть направления, связанные с программированием игр, геймдизайном, трехмерной графикой и управлением игровыми проектами, но важно и содержание.

Студентам необходимо изучать фундаментальные дисциплины: программирование, математику, дизайн, сценарное мастерство и управление проектами. Одновременно они должны создавать собственные игры, работать в командах и использовать современные инструменты.

Для подготовки сильных специалистов вузам необходимо теснее сотрудничать с игровыми студиями, приглашать практиков и развивать программы стажировок.

— В России активно продвигается идея организации образования ИТ-технологиям со школьной скамьи. Геймдев выглядит наиболее выигрышным вариантом, учитывая интерес детей в видеоиграм. Как вы считаете, нужнот ли такой курс вводить в школах?

— Знакомить школьников с разработкой игр полезно и важно. Но не обязательно делать это отдельным обязательным предметом. Лучше развивать кружки, проектные занятия, игровые лаборатории, хакатоны и летние школы. Например, ребята могут объединиться в небольшую команду и создать простую игру: один участник отвечает за программирование, другой — за графику, третий — за сюжет.

Такой формат помогает изучать программирование, математику, дизайн и основы управления проектами. Кроме того, дети учатся распределять задачи, работать в команде и доводить работу до результата. Даже если школьник в дальнейшем не пойдет в игровую индустрию, полученные навыки пригодятся ему в других технических и творческих профессиях.

— Каковы перспективы дальнейшего развития геймдева в России?

— Одним из главных направлений станет развитие собственной инфраструктуры: игровых платформ, способов оплаты, облачных сервисов, систем безопасности и инструментов продвижения.

Также индустрии необходимо проработать финансирование. Создание крупной игры занимает несколько лет, поэтому студиям нужны понятные и долгосрочные источники инвестиций.

Важно и постепенно повышать рыночную стоимость игр. Рекомендуемая цена для российского региона на крупной международной площадке остается одной из самых низких, что усложняет окупаемость проекта на внутреннем рынке.

Еще одно важное направление — создание собственных брендов и вселенных. Успешная игра может развиваться дальше в книгах, анимации, кино и других форматах.

Большое значение будет иметь экспорт. Российским студиям необходимо сразу учитывать требования международной аудитории и заранее планировать локализацию и продвижение на других рынках.

Игровые команды будут активнее появляться в регионах. Уже сегодня проекты создаются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Пермском крае, Республике Коми, Якутии и других регионах. Особенно хорошие условия есть там, где работают технические вузы и есть квалифицированные ИТ-специалисты.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.