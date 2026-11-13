Из‑за угрозы БПЛА перекрыли часть трассы М‑5

На подъезде к Оренбургу перекрыт участок трассы М‑5 "Урал". С 09:50 13 ноября движение всех транспортных средств запрещено на отрезке с 30‑го по 59‑й км. Причина — беспилотная опасность. Об этом сообщил самарский минтранс.
Организован объезд вышеуказанного участка по региональной сети дорог: Дубовый Умет — Ровно-Владимировка — Подъем-Михайловка — Дмитриевка.
Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов и быть внимательными.
Круглосуточная диспетчерская служба ФКУ "Поволжуправтодор" (для справок о ситуации на федеральных трассах): 8 (8412) 55-11-04 8 (908) 531-10-68