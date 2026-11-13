Из‑за угрозы БПЛА перекрыли часть трассы М‑5

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На подъезде к Оренбургу перекрыт участок трассы М‑5 "Урал". С 09:50 13 ноября движение всех транспортных средств запрещено на отрезке с 30‑го по 59‑й км. Причина — беспилотная опасность. Об этом сообщил самарский минтранс.