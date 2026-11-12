Проекты по развитию безвозмездного донорства Службы крови Самарской области стали победителями всероссийской акции

Акция #КодДонораЕдинство! стартовала в марте 2026 года в рамках объявленного Президентом Года единства народов России и объединила представителей разных регионов страны, медицинских учреждений, общественных организаций, волонтёрских объединений и всех, для кого донорство стало важной частью жизни.
В рамках проекта проведено более 9 000 активностей: свыше 300 000 человек сдали кровь, более 40 000 вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.
"Торжественная церемония акции #КоддонораЕдинство — важное и знаковое событие для всего донорского движения страны. Всероссийская инициатива в очередной раз показала, как много в России сильных донорских практик и неравнодушных людей. Награждение 101 финалиста в 12 номинациях Конкурса практик — это признание огромного труда, который стоит за каждой донацией!", — подчеркнула основатель акции, директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк.
Проекты региональной Службы крови, направленные на многолетнее сохранение и укрепление традиций развития донорства среди молодежи, преемственности поколений в донорском движении, а также проекты, популяризирующие донорство через участие в спортивных мероприятиях и ведение здорового образа жизни, стали победителями сразу в двух номинациях конкурса "Код донора. Сохраняя традиции" и "Единство сильных. Спорт. Здоровье. Донорство". Также в число победителей вошло беговое мероприятие с участием доноров, реализованное в рамках спецпроекта "Вектор движения: новые спортивные традиции донорства".
"Мероприятия, реализованные в 2026 году в рамках Года единства народов России, еще раз показали сплоченность региональных участников донорского движения в стремлении к общей цели — обеспечить регион всеми необходимыми компонентами донорской крови. Наша партнерская вовлеченность, открытость и донороориентированность помогает сохранять многолетние партнерские отношения с большим количеством компаний, предприятий и ВУЗов Самарской области, наращивать резерв постоянных доноров, доноров редких групп, укреплять лояльное отношение к сотруднику-донору, популяризировать заботу о здоровье жителей региона через участие в донорстве", — отметила директор Самарской областной клинической станции переливания крови, главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России по ПФО и Минздрава Самарской области Елена Кудинова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас