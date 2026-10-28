Вакцинация без отрыва от репетиций: актеры театра "Грань" выбрали защиту от гриппа

В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. На сегодняшний день привито более 650 тыс. человек, в том числе свыше 21 тыс. жителей Новокуйбышевска. На днях мобильная бригада Новокуйбышевской центральной городской больницы провела вакцинацию против гриппа в драматическом театре "Грань".
"Вакцинация от гриппа проводится в прививочных кабинетах поликлиник больницы. Мобильные бригады осуществляют выезды в трудовые коллективы, где проводят вакцинацию на рабочих местах. Это необходимая мера профилактики в осенне-зимний период для пациентов всех возрастов. Вакцинация помогает не только значительно снизить риск заражения вирусом, но и перенести заболевание в легкой форме", - отметил главный врач Новокуйбышевской больницы Алексей Башаев.
В настоящее время в регионе работают 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации, которая размещена на сайте минздрава. Кроме того, организовано более 262 мобильных бригад и 23 мобильных медицинских комплекса, которые выезжают на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты. Актеры театра "Грань" отметили, что выездной формат позволяет без отрыва от работы защитить себя и своих близких от гриппа.
"Профессия актера публичная, мы взаимодействуем с огромным количеством людей. Дома ждет маленький ребенок, поэтому важно обезопасить себя и близких. Мой супруг тоже привился на рабочем месте", - рассказала актриса драматического театра "Грань" Елена Голикова.
Вакцинация позволяет предотвращать заболевания, снижать риск тяжелого течения болезней и развития осложнений, а также формировать коллективный иммунитет. Это, в свою очередь, вносит весомый вклад в достижение целей и задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас