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Здравоохранение Общество

Нефтехимики Новокуйбышевска вновь провели донорскую акцию

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Добровольная сдача крови для нефтехимиков давно стала привычным добрым делом. С 2016 года областная мобильная станция переливания приезжает на предприятие дважды в год — весной и осенью. Акция проходит в рамках корпоративной программы "Платформа добрых дел".

Фото: предоставлено АО "ННК"

В этот раз выезд медиков к проходной АО "ННК" стал уже двадцать вторым. Доноры проходят экспресс-обследование, сдают кровь и через короткое время возвращаются к работе.

Традиционно каждая акция объединяет около сотни представителей предприятия самых разных профессий. Так было и на этот раз. Благодаря нефтехимикам банк крови Самарской области пополнился на 36 литров. Всего за время проведения донорских акций в АО "ННК" в них приняли участие более 1350 сотрудников.

Число участников год от года растёт: среди доноров и опытные сотрудники, и новички, впервые решившие помочь пациентам медицинских учреждений региона. Столько желающих поделиться своим здоровьем — наглядное доказательство того, сколько на предприятии отзывчивых сердец.

Донорство для многих сотрудников АО "ННК" — уже традиция, а не разовое событие.

Валерия Павлова, волонтёр предприятия, начала свой донорский путь ещё в 2015 году, когда училась в техникуме: "Тогда мы с подругой решили сдать кровь, и это стало отправной точкой. Сейчас у меня уже двадцатая донация, и я не собираюсь останавливаться". Валерия уверена: помогать людям важно и нужно, а мобильная станция на рабочем месте делает это действительно удобным.

А есть и те, для кого донорство стало не просто личным делом, а семейным.

Ирина и Дмитрий Индеевы пришли на акцию вместе — они рады участвовать в таком важном деле без отрыва от производства и помогать нуждающимся. У Дмитрия положительный резус-фактор, а у Ирины отрицательный, а значит, её кровь подходит практически всем. Правда, сдаёт она её пока только во второй раз, но для семьи это только начало большого пути: супруги надеются, что донорство станет их семейной традицией.

Такие примеры показывают: донорство — не просто акция, а объединяющая людей сила, которая делает мир добрее.

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