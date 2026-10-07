Нефтехимики Новокуйбышевска вновь провели донорскую акцию

Добровольная сдача крови для нефтехимиков давно стала привычным добрым делом. С 2016 года областная мобильная станция переливания приезжает на предприятие дважды в год — весной и осенью. Акция проходит в рамках корпоративной программы "Платформа добрых дел".
В этот раз выезд медиков к проходной АО "ННК" стал уже двадцать вторым. Доноры проходят экспресс-обследование, сдают кровь и через короткое время возвращаются к работе.
Традиционно каждая акция объединяет около сотни представителей предприятия самых разных профессий. Так было и на этот раз. Благодаря нефтехимикам банк крови Самарской области пополнился на 36 литров. Всего за время проведения донорских акций в АО "ННК" в них приняли участие более 1350 сотрудников.
Число участников год от года растёт: среди доноров и опытные сотрудники, и новички, впервые решившие помочь пациентам медицинских учреждений региона. Столько желающих поделиться своим здоровьем — наглядное доказательство того, сколько на предприятии отзывчивых сердец.
Донорство для многих сотрудников АО "ННК" — уже традиция, а не разовое событие.
Валерия Павлова, волонтёр предприятия, начала свой донорский путь ещё в 2015 году, когда училась в техникуме: "Тогда мы с подругой решили сдать кровь, и это стало отправной точкой. Сейчас у меня уже двадцатая донация, и я не собираюсь останавливаться". Валерия уверена: помогать людям важно и нужно, а мобильная станция на рабочем месте делает это действительно удобным.
А есть и те, для кого донорство стало не просто личным делом, а семейным.
Ирина и Дмитрий Индеевы пришли на акцию вместе — они рады участвовать в таком важном деле без отрыва от производства и помогать нуждающимся. У Дмитрия положительный резус-фактор, а у Ирины отрицательный, а значит, её кровь подходит практически всем. Правда, сдаёт она её пока только во второй раз, но для семьи это только начало большого пути: супруги надеются, что донорство станет их семейной традицией.
Такие примеры показывают: донорство — не просто акция, а объединяющая людей сила, которая делает мир добрее.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас