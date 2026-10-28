В Клиниках СамГМУ впервые в рамках квот Минздрава применили CAR-T-терапию для лечения онкогематологических заболеваний

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) впервые по квотам Минздрава России применен разработанный в СамГМУ биомедицинский клеточный продукт. Пациент — 69-летний житель Самары с опухолевым заболеванием лимфатической системы.
Как сообщил проректор по научной работе СамГМУ, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии, директор НИИ гематологии Игорь Давыдкин, поскольку все предыдущие методы лечения не дали результата, было принято решение в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями применить у этого пациента разработанный в СамГМУ биомедицинский клеточный продукт. На это впервые были выделены квоты Минздрава России.
Пациенту выполнена CAR-T-клеточная терапия (анти-CD19). Клеточный продукт создан на аутологичном материале — перепрограммированных клетках иммунной системы самого пациента, приобретающих способность распознавать и уничтожать опухолевые клетки.
После введения продукта пациент находится под наблюдением в специализированной палате комплекса чистых помещений клиник СамГМУ. По завершении восстановления и выписки предусмотрены дальнейшее динамическое наблюдение, консультативная поддержка и периодическое обследование.
В мае 2026 г. СамГМУ получил разрешение Минздрава России на производство и применение клеточного продукта "Anti-CD19 CAR-T клетки человека для аутологичного применения". Это первый в истории вуза разрешительный документ на биомедицинские клеточные продукты и первый подобный опыт среди нестоличных регионов России. Продукт предназначен для взрослых пациентов с неходжкинскими В-клеточными лимфомами после двух и более линий системной терапии — то есть для случаев, когда стандартное лечение малоэффективно.
По словам Игоря Давыдкина, метод обеспечивает быструю реакцию на опухолевые клетки и редкими случаями развития тяжелых реакций, а его реализация позволит повысить общую выживаемость таких пациентов в два раза и снизить зависимость от дорогостоящего импорта.
Ежегодно в такой терапии нуждаются сотни пациентов, и с запуском отечественного производства у них появляется доступ к эффективному и высокотехнологичному лечению. До конца 2026 г. в СамГМУ планируют пролечить еще девять пациентов, а в следующем году планируется увеличить это количество.
"В СамГМУ работают блестящие ученые и врачи, благодаря решениям которых пациенты получают помощь там, где еще недавно болезнь считалась неизлечимой. Клеточная терапия, созданная в университете и применяемая теперь по квоте Минздрава России, — это результат нашей системной работы. Именно на таких прорывных направлениях мы фокусируем стратегию развития вуза — в науке, образовании, производственной деятельности и во всех процессах, которые позволяют довести решения, которые еще вчера могли показаться фантастикой, до реального пациента", — отметил ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас