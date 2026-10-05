"Крылья Советов" присоединились к прививочной кампании

ФК "Крылья Советов" продолжает системно заботиться о здоровье не только игроков, но и всего персонала, понимая, что безопасность команды зависит от каждого сотрудника. Мобильная бригада медицинских работников Волжской районной клинической больницы провела вакцинацию для всех ключевых звеньев клубной структуры: игроков основного состава, тренерского штаба, административного персонала, сотрудников, а также членов их семей.

Медицинские специалисты прибыли на базу со всем необходимым оборудованием, что позволило провести процедуру в комфортных условиях, не отвлекая команду от тренировочного процесса. Все процедуры проведены в строгом соответствии с медицинскими стандартами, с предварительным осмотром и сбором анамнеза, а состояние здоровья игроков находится под постоянным контролем медицинского штаба команды.

Первым прошел вакцинацию главный тренер клуба Сергей Булатов. По его словам, для спортсменов крайне важно минимизировать любые риски.

"Даже легкая форма простуды может выбить игрока из команды на полторы-две недели, что критично в настоящее время. Профилактика — лучший способ сохранить стабильность состава", — отметил Сергей Булатов.

Вакцинация — это не просто личный выбор каждого спортсмена, но и проявление ответственности перед командой, болельщиками и обществом в целом. Каждый вакцинированный игрок помогает создать более безопасную атмосферу на тренировках и матчах, что в конечном итоге способствует улучшению результативности и достижению высоких спортивных целей.

Полузащитник клуба Кирилл Столбов подчеркнул важность вакцинопрофилактики и призвал всех жителей региона защититься от гриппа и его осложнений.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подчеркнул особую значимость подобных мероприятий: "Вакцинация в организованных коллективах — это не просто забота о каждом отдельном человеке, это стратегическая задача по защите здоровья жителей. Спортивные команды — это пример для тысяч болельщиков. Когда игроки, тренеры и их семьи показывают личный пример, делая прививки, они формируют правильное отношение к профилактике в обществе. Мы видим, что мобильные бригады позволяют сделать этот процесс максимально удобным и быстрым, что особенно важно в преддверии эпидемиологического сезона. Уверен, что такой подход поможет избежать вспышек заболеваемости и сохранит спортивную форму наших спортсменов", — подчеркнул министр.

Информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья — важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.