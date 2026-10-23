Врачи роддома "Реавиз" спасли жизни матери и ребенка

Врачи родильного отделения многопрофильной клиники "Реавиз" спасли жизнь ребенку и женщине с внезапным кровотечением на позднем сроке беременности. В результате экстренного кесарева сечения родился здоровый малыш. Об этом сообщает пресс-служба многопрофильной клиники "Реавиз".
У находящейся на позднем сроке беременности жительницы областной столицы началось кровотечение. Женщина собиралась на плановое обследование в одно из городских медучреждений, но затрудненное из-за утренних пробок движение заставило ее изменить маршрут и отправиться в находящуюся поблизости многопрофильную клинику "Реавиз".
Вопреки ожиданиям будущей мамы, врачи частного медицинского учреждения не стали вызывать автомобиль "скорой помощи" и транспортировать пациентку в муниципальную больницу. Вместо этого после обследования ее отправили в операционную. И уже через 20 минут женщина стала мамой: в результате экстренного кесарева сечения у нее родился здоровый ребенок.
"Причинами экстренной операции кесарева сечения стали преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты и кровотечение, — рассказал заведующий родильным отделением многопрофильной клиники "Реавиз", кандидат медицинских наук Андрей Валентинович Быков. — Это жизнеугрожающее состояние, поэтому показано экстренное родоразрешение. Все врачи акушеры-гинекологи обладают необходимой квалификацией для оказания помощи в подобной ситуации. После рождения ребенку также была оказана вся необходимая помощь, поскольку данная ситуация с кровотечением угрожала и жизни новорожденного".
Кровотечения на поздних сроках беременности представляют очень серьезную опасность — в 2025 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что двумя основными причинами материнской смертности являются кровотечения и расстройства, связанные с повышенным артериальным давлением. Соответствующее исследование опубликовано в научном медицинском журнале "Ланцет".
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас