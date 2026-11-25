На данный момент практически 1 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа, среди которых порядка 335 тыс. — дети. Этому способствуют и специальные выездные бригады, которые работают непосредственно на предприятиях и в организациях, делая процесс вакцинации максимально удобным.

Прививочные пункты работают во всех государственных медицинских организациях области, в том числе в выходные; вакцинацию также можно пройти в мобильных пунктах и в ходе работы выездных бригад на предприятиях и в образовательных учреждениях.

Вирусные инфекции особенно опасны для пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями и маленьких детей. У этих групп населения вирус может вызвать обострение имеющихся болезней и тяжелые осложнения.

"Вакцинация более 60% населения позволит сформировать необходимую иммунную прослойку, защитив людей от болезни, тяжелого течения гриппа и предупредив широкое распространение инфекции в эпидсезон", — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Чтобы избежать заражения, в первую очередь, необходимо соблюдать правила личной гигиены. При наличии острых симптомов вирусных инфекций, включая высокую температуру, не следует заниматься самолечением, важно обратиться к специалистам для обследования и получения медицинской помощи.

Информацию о наличии вакцины в своей поликлинике можно уточнить на карте пунктов вакцинации.

Вакцинация позволяет предотвращать заболевания, снижать риск тяжелого течения болезней и развития осложнений, а также формировать коллективный иммунитет. Это, в свою очередь, вносит весомый вклад в достижение целей и задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.