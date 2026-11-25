Самарский Росреестр разъясняет принцип упрощенного механизма оформления прав на общее имущество СНТ. Законопроект призван сократить временные и финансовые затраты садоводов и облегчить процедуру передачи общего имущества в пользование иным лицам или организациям — например, при проведении социальной газификации СНТ.

Изменения планируется внести в Закон 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Общее имущество СНТ предназначено для использования всеми правообладателями земельных участков на территории садоводства. Это земля, на которой могут располагаться дороги, инженерные коммуникации (электрические сети, газо- и водопроводы), места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и иное имущество.

По гражданскому законодательству и Закону № 217-ФЗ созданное или приобретенное общее имущество СНТ передается в общую долевую собственность садоводов. Однако процедура оформления общего имущества СНТ сегодня затруднена, так как для этого требуется провести общее собрание членов СНТ, рассчитать доли и оформить в Росреестре право общей долевой собственности на имущество общего пользования.

Законопроект снимает лишние бюрократические барьеры в этом вопросе. Право собственности садоводов на общее имущество СНТ будет возникать в силу закона с момента его постановки на кадастровый учет — по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах. То есть права на такое имущество будут возникать с момента постановки на кадастровый учет при отсутствии их государственной регистрации. Садоводам больше не нужно будет обращаться в уполномоченный орган для предоставления такого участка в долевую собственность, проводить общие собрания СНТ.

Кроме того, предлагается усовершенствовать регулирование в случаях изменения границ СНТ и включения в него новых участков, чьи собственники пожелали вступить в товарищество. В частности, предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планирует включить в свои границы. Это позволит защитить их права, избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решений общих собраний СНТ в отношении таких лиц.

Об этом рассказал начальник отдела правового обеспечения самарского Росреестра Константин Минин во время рабочей встречи в формате видеоконференции с представителями органов местного самоуправления Волжского района.

Председатель регионального отделения Союза садоводов России по Самарской области Наталья Леонидовна Митрошенкова отмечает: "Для садоводов Самарской области этот законопроект станет большим подспорьем. На практике оформление общего имущества в СНТ отнимает много сил: нужно собирать общее собрание, рассчитывать доли, идти в МФЦ. Часто возникают сложности с достижением кворума, и в итоге процедура затягивается.

Новая инициатива снимает эти барьеры. Право общей долевой собственности будет возникать автоматически. Доли при этом определят пропорционально площади индивидуальных участков садоводов. Это даст несколько важных эффектов: у инфраструктуры будет четкий субъект права; упростится взаимодействие с внешними организациями; кроме этого, снизится риск земельных споров. Я со своей стороны готова вместе с коллегами из Союза садоводов помогать товариществам разбираться в новых правилах, чтобы переход прошел гладко для всех".