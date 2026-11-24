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Во вторник, 24 ноября, в 13:17 мск на космодроме Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", изготовленной Ракетно-космическим центром "Прогресс", с грузовым кораблём "Прогресс МС-36".